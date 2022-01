"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza żałuje udziału w programie? Odpowiedziała

Iza i Kamil to ulubieńcy widzów 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . To właśnie w tej parze fani pokładali największe nadzieje i byli pewni, że uda im się stworzyć szczęśliwy związek. Czy tak się ostatecznie stało? Jaką decyzję ogłosili ekspertom Iza i Kamil? Co wydarzyło się po miesiącu od zakończenia programu? Wszystkiego dowiecie się poniżej. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nie znaleźli miłości w programie, czy udało się po nim? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Iza i Kamil pozostali w małżeństwie? Choć na początku ta dwójka wywoływała wśród widzów mieszane uczucia, to jednak Iza i Kamil szybko udowodnili, że są dla siebie stworzeni. Para przekonała widzów, że jest dobrze ze sobą zgrana. Obydwoje bardzo zaangażowali się w ten związek i dali sobie szanse na poznanie. Oczywiście nie obyło się bez drobnych zgrzytów, ale ostatecznie małżeństwu zawsze udawało się dojść do porozumienia. Czy zatem przypuszczenia fanów, że Iza i Kamil pozostaną w małżeństwie okazały się słuszne? Oczywiście, że tak! Iza i Kamil podczas spotkania z ekspertami z radością ogłosili, że chcą być dalej razem. Podziękowali sobie za wspólny miesiąc i mają nadzieję, że to dopiero początek ich pięknej przygody. Iza i Kamil podziękowali również ekspertom za tak idealne dopasowanie. Przyznali, że są ze sobą bardzo szczęśliwi, a to przecież po części również zasługa ekspertów. Dzięki Wam nasze dni są teraz kolorowe i radosne, bo gdyby nie wy, to by nas tutaj nie było - powiedziała Iza do ekspertów, a następnie razem z Kamilem wręczyła im drobne upominki. Kamery odwiedziły Izę i Kamila po miesiącu od zakończenia eksperymentu. Ku zaskoczeniu widzów, w związku tej pary zrodził...