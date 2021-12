"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil gorzko o wybaczaniu. "Trzeba wyrzucić śmieci". Co na to Iza?

Iza (Adriana Kalska) pomoże Olkowi (Maurycy Popiel) w trudnych chwilach! Co dokładnie zrobi Iza i co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Przed nami naprawdę emocjonujące chwile! Fani hitowego serialu doskonale wiedzą, że w jednym z ostatnich odcinków Olek trafił do aresztu- policja zatrzymała go na weselu Izy i Marcina (Mikołaj Roznerski). I chociaż w miejscu wskazanym przez Kamila (Marcin Bosak) policja nie znalazła ciała Artura (Tomasz Ciachorowski) to śledczy odnaleźli jego DNA. Cała sytuacja mocno wpłynęła na stan psychiczny Olka. Młody lekarz załamał się i teraz jest o krok od tego, żeby przyznać się, że to przez niego Artur nie żyje. Iza pomoże Olkowi w walce o wolność Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1514 odcinku "M jak miłość" Olek będzie w naprawdę fatalnym stanie. W trudnych chwilach będzie go wspierać cała rodzina, ale dopiero słowa Izy zmienią jego nastawienie. Olek nie może poradzić sobie z myślą, że nie uratował Artura i skazał go na pewną śmierć jednak po spotkaniu z żoną brata zacznie walczyć o swoją przyszłość i nie przyzna się do winy. Iza odwiedzi Olka w areszcie i przypomni mu, co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej, jak uratował ją i jej dzieci. Iza podziękuje lekarzowi za to, że tylko dzięki niemu Artur przestał ją terroryzować. Iza będzie mówić, że gdyby nie Olek, psychopata po prostu odebrał by jej życie. Jak informuje portal Iza będzie prosić Chodakowskiego, żeby się nie poddawał i nie przyznawał do zabójstwa. Szczera i poruszająca rozmowa z Izą pomoże Olkowi, który postanowi walczyć o swoją przyszłość. Czy Chodakowski uniknie więzienia i zostanie oczyszczony z zarzutów? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Zobacz także: Olek w „M jak miłość” dostanie dożywocie!? Kamil...