Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że już niedługo zacznie nowy etap w życiu. A co z rozwodem z Kamilem? Uczestniczka eksperymentu zaskoczyła wyznaniem!

Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stworzyła parę z Kamilem. Małżeństwo nie do końca dogadywało się od samego początku, jednak czas działał na ich korzyść. Im bardziej się poznawali, tym bardziej byli sobie bliżsi i eksperyment zakończyli jako zakochana para. Ich szczęście trwało jednak tylko kilka miesięcy. Teraz Iza układa sobie życie na nowo, a w rozmowie z fanami wyjawiła, że jeszcze nie zamknęła do końca starego rozdziału. Co to oznacza? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza szczerze o rozwodzie z Kamilem!

Fani bardzo kibicowali związkowi Kamila i Izabeli ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci również byli pewni, że przed małżeństwem będzie świetlana przyszłość. Tymczasem niedługo po zakończeniu zdjęć do 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" para mierzyła się już z pierwszym kryzysem. Mimo wszystko walczyli o swój związek. Gdy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, para niespodziewanie ogłosiła rozstanie. Żadne z nich nie chciało komentować tej sprawy, choć fani mieli swoje przypuszczenia co do powodów zakończenia tej relacji. Od tej pory w mediach społecznościowych byli zakochani nie wspominają już o sprawie związanej z ich rozstaniem.

Nic więc dziwnego, że gdy Iza zorganizowała na swoim Instagramie Q&A dla fanów, to internauci szybko zaczęli ją wypytywać właśnie o Kamila. Czy związek z byłym mężem jest już definitywnie zakończony i para wzięła rozwód? Okazuje się, że jeszcze nie! Wygląda na to, że Iza wciąż formalnie jest żoną Kamila, jednak już niebawem ma się to zmienić.

- Czy już po rozwodzie? - dopytują fani. - Jeszcze nie, ale niebawem będzie po - przyznała Iza.

iziiij85/Instagram

Rozwód będzie więc idealną okazją do rozpoczęcia nowego etapu w życiu! Zakończenie formalne poprzedniego związku może się u Izy wiązać z rozpoczęciem nowej relacji! Już jakiś czas Iza chwali się romantycznymi niespodziankami od pewnego wielbiciela. Serduszka namalowane na samochodzie, wielki bukiet róż... Czy Iza wie, kto jest jej wielbicielem? Wygląda na to, że tak i bardzo ją to cieszy. Być może mężczyzna, który tak bardzo się o nią stara już zawrócił jej w głowie!

- Czy wiadomo coś, na temat tajemniczego wielbiciela - dopytują fani. -Tak 😌 - przyznała tajemniczo Iza.

iziiij85/Instagram

Fani, otrzymawszy odpowiedzi na nurtujące pytania, zdecydowali się kontynuować temat uczuciowy. Spytali Izę, czy wciąż ma swoją piękną suknię ślubną i czy planuje mieć dzieci. Uczestniczka na oba pytania odpowiedziała twierdząco, a jeśli chodzi o potomków to dodała szczerze, że bardzo jej się marzy zostać mamą! Wygląda więc na to, że Iza jest gotowa na nowy etap w życiu. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze na początku stycznia mówiła w mało przychylnych słowach o minionym roku, wbijając szpilę Kamilowi. Teraz jednak sprawy wydają się układać po jej myśli. Czy to wpływ tajemniczego adoratora?