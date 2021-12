Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za pośrednictwem Instagrama przekazał fantastyczną informację! Wygląda na to, że ostatnio w jego życiu dzieje się dużo dobrego!

Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to bardzo lubiany uczestnik eksperymentu, który ma wierne grono fanów. Bohater hitowego programu stacji TVN jest bardzo aktywny na Instagramie dzięki czemu jego obserwatorzy na bieżąco wiedzą, co u niego słychać. I właśnie ostatnio w życiu Kamila pojawiły się kolejne zmiany! Co takiego? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil rozpoczyna nowy etap w życiu?

Kamil Węgrzyn zyskał popularność dzięki udziałowi w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci programu dopasowali do niego piękną fryzjerkę Izę - para szybko podbiła serca widzów i była chętnie obserwowana przez fanów również po zakończeniu eksperymentu. Niestety, po niespełna roku od zawarcia małżeństwa, Kamil i Iza niespodziewanie ogłosili rozstanie. Była to niezwykle zaskakująca wiadomość, bo zaledwie kilka tygodni wcześniej para informowała, że planuje ze sobą zamieszkać. Kamil nawet zmienił pracę, by być bliżej żony, ale niestety, ich związek nie wyszedł. Pomimo rozstania Iza i Kamil zadeklarowali, że w dalszym ciągu będą utrzymywać przyjacielskie relacje.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że ani Kamil, ani Iza nie są w nowych związkach, a przynajmniej oficjalnie się tym nie chwalą. Jeżeli zaś chodzi o ich karierę zawodową, to Iza oczywiście w dalszym ciągu spełnia się jako fryzjerka, a Kamil jeszcze niedawno chwalił się, że działa w branży fotowoltaicznej. Ale czyżby niedługo zdecyduje się na jakieś kolejne zmiany zawodowe? Jego niedawne InstaStories daje do myślenia!

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie przekazał radosne wieści. Jak się okazało - udało mu się zdać egzamin na prawo jazdy! Wygląda na to, że zdecydował się poszerzyć swoje umiejętności o kolejną kategorię - patrząc na zdjęcie, którym pochwalił się Kamil, wiele wskazuje na to, że chodzi o kategorię na samochody ciężarowe!

- Do 3 razy sztuka. Magia się dzieje - napisał Kamil.

Oczywiście serdecznie gratulujemy Kamilowi i życzymy mu bezpiecznych podróży! Myślicie, że to początek jakichś kolejnych zmian w życiu Kamila? My mocno trzymamy za niego kciuki!