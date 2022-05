Wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami. Choć ostatni odcinek show nie pojawił się jeszcze na antenie TVN, to można go obejrzeć na platformie internetowej Player.pl. Większość widzów wie już, jaką decyzję podjęli Dorota i Piotr, dlatego z wypiekami na twarzy czekają na dalszy rozwój sytuacji. W mediach społecznościowych uczestnika pojawił się wpis, w którym zaprosił swoich obserwatorów do spotkania i rozmowy w cztery oczy. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy pary, Piotr zdecydował się odpowiedzieć na ich komentarze. Sprawdźcie!

Związek Doroty i Piotra z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to istny rollercoaster emocji. Początkowo widzowie byli zachwyceni delikatnością i spokojem Doroty oraz siłą i opanowaniem Piotra. Sami małżonkowie wydawali się być sobą zauroczeni. Ich relacje zaczęły jednak być coraz trudniejsze po ciężkiej rozmowie o dzieciach oraz wybuchowym zachowaniu uczestnika show podczas zakupów. Często rozmowy na błahe tematy kończyły się kłótnią i wzajemnymi przytykami.

W finale Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali się pozostać w małżeństwie, ale zaledwie miesiąc później uczestnik miłosnego show zdecydował się na rozstanie z programową żoną. Na koniec finałowego odcinka lektor programu jednak przyznał, że to wcale nie koniec ich historii... Fani zatem zostali pozostawieni w niepewności!

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się też informacje, że Dorota z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży. Dlatego zdezorientowani fani pod najnowszym wpisem Piotra zaczęli go wypytywać, czy jednak zdecydowali się dać sobie kolejną szansę!

Uczestnik miłosnego eksperymentu zdecydował się na odpowiedź!

Fani jednak nie dawali za wygraną i dalej drążyli temat!

Piotr jednak konsekwentnie nie zdradzał już żadnych szczegółów na temat jego związku z Dorotą. Uczestnik może jednak liczyć na mnóstwo wsparcia od obserwatorów, którzy w komentarzach zostawili mu mnóstwo miłych słów.

- Trzymam za Was kciuki 🙌

- Na początku podchodziłam sceptycznie do wszystkiego. Ale coś czuję, że dzięki dystansowi który przedstawiliście to wam właśnie się udało. A to, że ktoś jest szczery i wali prosto z mostu. Cóż. Rozumiem to.😆 powodzenia.

- Mam takie przeczucie, że na swój sposób do siebie pasujecie :) Dorota na pewno jest kobietą wartą uwagi i poświęcenia. Różnicie się, ale może to właśnie to, co was łączy - dopełniacie się nawzajem i równoważycie. Miała inne oczekiwania oraz potrzebowała więcej czasu - jednak, na samym końcu po twojej decyzji i wyjściu z domu, widać, że łzy były na zakręcie. Wniosek: coś tam jednak już się wykluło :) Co by nie było, życzę Wam szczęścia (razem czy z osobna)