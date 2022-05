"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Wszystkie trzy pary wezmą rozwód?! Fani są pewni!

Za nami wielki finał 6. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Część fanów jest zła na ekspertów show, że pomimo wielu rozmów z kandydatami oraz testów, nie dopasowali ich do siebie. Według widzów, to dlatego pary zdecydowały się na rozwody. Ekspertka zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty, ponieważ uważa, że wszyscy wykonali dobrą pracę. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Eksperci zawiedli? Jest odpowiedź! Niedawno dobiegła końca 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a już niebawem rozpoczną się castingi do następnej. Program od początku budził ogromne emocje, ale także kontrowersje. W obecnej edycji show fani mieli zastrzeżenia do dwóch par, które pojawiły się na ekranie. Zarzuty dotyczyły zarówno uczestników, jak i ekspertów, którzy dobierali uczestników do siebie. Psycholog Magdalena Chorzewska zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty, choć - jak mówi - nie czuje się winna żadnemu z rozstań. W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy trzy pary - Kasię i Pawła, Anetę i Roberta oraz Julię i Tomasza. Początkowo wszyscy podeszli do siebie bardzo otwarcie, jednak po czasie ich relacje uległy zmianie. Pierwszą osobą, której zachowanie nie spodobało się widzom była Kasia, która na weselu nie szczędziła mężowi czułości , jednak w czasie podróży poślubnej powiedziała mu, że potrzebuje czasu, a także, że Paweł nie pociąga jej fizycznie . Później widzom nie spodobało się zachowanie Tomasza, który zasugerował żonie, że powinna schudnąć . Ostatecznie zarówno Kasia z Pawłem, jak i Julia z Tomaszem rozstali się . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Nowe niepublikowane zdjęcia Anety i Roberta. Pokazała je siostra ...