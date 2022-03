"Ślub od pierwszego wejrzenia" Anita życzy nowym uczestnikom "odporności psychicznej". Co się stało?

Anita i Adrian to zdecydowanie najpopularniejsza para ze wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani tej pięknej rodzinki będą mieli okazję po raz kolejny zobaczyć ich na ekranie, a to wszystko dzięki odcinkowi specjalnemu, który zostanie wyemitowany tuż przed startem 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Anita właśnie zdradziła fanom pierwsze szczegóły. Podkreśla, że wie, że jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Czym więc zaskoczą widzów ich ulubieńcy? Anita zdradziła także, kto ma pojawić się oprócz nich w odcinku! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kto pojawi się w specjalnym odcinku? Anita zdradza szczegóły Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobili furorę jeszcze w trakcie emisji 3. edycji, w której wzięli udział. Do dziś z uśmiechem na ustach wspominają słynne "petarda", które wyszeptał Adrianowi świadek na kilka sekund przez tym, gdy pierwszy raz ujrzał swoją przyszłą żonę. Anita i Adrian aktualnie są szczęśliwymi rodzicami Jerzyka oraz Bianki a niedawno przeprowadzili się do nowego domu . To właśnie tam mieli okazję ponownie gościć kamery "Ślubu od pierwszego wejrzenia", programu, który zapoczątkował ich piękną, wspólną historię. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła pierwsze szczegóły specjalnego odcinka i przyznała, że producenci starali się dotrzeć do każdego uczestnika: Ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć historie uczestników innych edycji, naszych przyjaciół ale też tych, z którymi nie mamy kontaktu, co oni po czasie sądzą o eksperymencie. Produkcja starała się dotrzeć do wszystkich bohaterów! Czy faktycznie udało się dotrzeć do wszystkich bohaterów? O tym przekonamy się...