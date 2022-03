"Dobrali was idealnie" - piszą fani Agnieszce Miezianko, uczestniczce 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". A co sama uczestniczka przekazała fanom eksperymentu, tuż po emisji odcinka z jej udziałem?

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już oficjalnie znają pierwszą parę 7. edycji - to Agnieszka z Białegostoku oraz Kamil z Włocławka. Tuż po emisji pierwszego odcinka nowej odsłony show w telewizji, Agnieszka postanowiła odezwać się do fanów w nowym wpisie. Co im przekazała? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zabrała głos po emisji programu z jej udziałem!

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogli poznać Agnieszkę i Kamila już w ubiegłym tygodniu, kiedy pierwszy odcinek 7. edycji programu pojawił się na platformie Player.pl. Wielu fanów skorzystało z tej opcji, dzięki czemu już zaczęło obserwować instagramowy profil nowej uczestniczki eksperymentu. Agnieszka jednak do czasu emisji odcinka z jej udziałem w telewizji, nie publikowała nowych treści związanych ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Jednak gdy odcinek oficjalnie pojawił się na antenie stacji TVN w miniony wtorek, uczestniczka postanowiła zabrać głos. Bohaterka 7. edycji show skomentowała swój udział w programie... podziękowaniami dla fanów!

- Cześć Wszystkim! Przez ostatni tydzień dostałam od Was tyle pozytywnej energii, że jestem w szoku 🥰

Dziękuję za wszystko! 🥰 - napisała Agnieszka i opatrzyła swój wpis hashtagiem #ślubodpierwszegowejrzenia.

Wygląda na to, że fani polubili Agnieszkę od pierwszych chwil, a co więcej są zachwyceni również jej mężem, Kamilem! Wielu internautów twierdzi, że ta para została idealnie dopasowana przez ekspertów.

- Jesteś super ❤️🙂 fajna z Was para, mam nadzieję, że nadal Nią jesteście❤️🥰🥰 - Bardzo sympatyczna para ❤️ cudowna rodzina ❤️ mam nadzieję, że Wam się uda. Pozdrawiam serdecznie 😍 - Na pierwszy rzut oka, wydaje się że dobrali was idealnie! 🥰 Zobaczymy jak będzie, trzymam kciuki i mam nadzieję, że się udało 😅 - Cały Białystok trzyma kciuki ✊ widać, że jesteś super fajną i szczerą dziewczyną, mam nadzieję, że odnalazłaś swoje szczęście 😊 powodzenia ! - piszą fani.

Czy małżeństwo Agnieszki i Kamila z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało po programie? Tego oczywiście oficjalnie dowiemy się dopiero po zakończeniu emisji show, jednak wielu fanów ma nadzieję, że tej dwójce udało się stworzyć szczęśliwy związek. My oczywiście również trzymamy za to kciuki, jednak pamiętajmy, że przed nami jeszcze wiele tygodni z bohaterami nowej edycji eksperymentu i na pewno nie zabraknie zaskoczeń. A Wy, jakie macie odczucia co do tej pary?