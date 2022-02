"Ślub od pierwszego wejrzenia": Ekspertka zaskakująco o Laurze i Karolu! "Kompletnie do siebie nie pasowali"

Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała związek Laury i Karola. Ekspertka kontrowersyjnego eksperymentu TVN odniosła się do komentarzy fanów, którzy uważają, że Laura i Karol od samego początku do siebie pasowali i powinni wziąć ślub w programie. Co ciekawe, ekspertka nie zgadza się z takimi opiniami i zdradza, dlaczego para jest teraz w szczęśliwym związku. Sprawdźcie, co powiedziała ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje związek Laury i Karola

Laura i Karol wzięli udział w w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie Laura wyszła za mąż za Macieja, a Karol poślubił Igę. Niestety, w związkach uczestników szybko zaczęły pojawiać się nieporozumienia i ostatecznie pary nie chciały kontynuować swoich małżeństw. Wielu internautów do tej pory uważa, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby Laura wzięła ślub z Karolem. Jak już wiemy, po programie okazało się, że Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Czy teraz ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po czasie przyznaje, że Laura bardziej pasowała do Karola? Okazuje się, że nie! Magdalena Chorzewska w wywiadzie dla portalu Plejada.pl zdradziła, dlaczego jej zdaniem Laura i Karol nie pasowali do siebie i czemu dzić są razem!

Gdy wyszło na jaw, że Laura i Karol są parą, to sprawdziłam ich ankiety. Wiem, dlaczego ich nie dobraliśmy: oni kompletnie do siebie nie pasowali z tego, co deklarowali, też osobowościowo. Ich połączył "Ślub od pierwszego wejrzenia. Karol został skrzywdzony przez Igę, a Laura jest osobą bardzo empatyczną. Jest takim typem dziewczyny-ratowniczki. Gdyby nie to, oni nie byliby razem- w rozmowie z portalem oceniła ekspertka.

Instagram @karol.maciesz

Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odniosła się do krytycznych komentarzy, w których internauci zarzucali, że eksperci dokonali złego wyboru.

Czy to był zły dobór? Myślę, że na tamten moment, to była dobra decyzja. Natomiast teraz, jak na to patrzę, to Maciek miał zbyt dużo deficytów, żeby zbudować relację, a Iga miała swoje problemy- w rozmowie z portalem Plejada.pl oceniła ekspertka.

@karol.maciesz, Instagram

Co o tym sądzicie? Myślicie, że gdyby Laura i Karol wzięli ślub w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" ich związek by nie przetrwał?

