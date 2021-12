Anita i Adrian ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " spodziewają się drugiego dziecka. Przyszła mama pokazała przepiękne rodzinne zdjęcia, które opisała: Ostatnia nasza trasa w tym składzie. Czy to oznacza, że wyczekiwana córeczka pojawi się na świecie lada chwila? Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali urodziny syna. Tort zrobiła inna uczestniczka show. To małe dzieło sztuki! Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" lada dzień powitają na świecie dziecko Anita i Adrian poznali się na planie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich historia to niezły scenariusz na film romantyczny. Dziś tworzą kochającą się rodzinę i odliczają dni do powitania na świecie swojej córeczki. Para jest już rodzicami rocznego Jerzyka, który niedawno obchodził swoje pierwsze urodziny. Czy jego młodsza siostra pojawi się na świecie lada chwila? Anita pokazała piękne rodzinne zdjecia z wizyty w Krakowie. Pokreśliła, że to już ostatnia taka podróż jeszcze w starym składzie. Dziś ostatnia nasza trasa w tym składzie ze Szczecina do Krakowa. Następnym razem przyjedziemy w powiększonym składzie 🤰🏼👨‍👩‍👧‍👦🙈 Kiedy to zleciało? Nie mam pojęcia... Opowiedziała również jak z doświadczenia jej i Adriana wyglądają dalekie podróże z małym dzieckiem: Przyznaję, że kiedy Jerzyk był młodszy, 670 kilometrów mijało o wiele spokojniej. Maluch właściwie całą trasę przesypiał, a od kiedy jest starszy od połowy trasy zaczyna się nudzić i postojów jest więcej, a rodzice muszą wykazywać się kreatywnością w wymyślaniu ciekawych zajęć 🙈 Jakie są wasze sposoby na podróże z dziećmi? Można jechać co prawda w nocy - Adrian...