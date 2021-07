Klaudia Halejcio przyznała, że wprowadzając się do nowego domu, najwięcej swojej energii włożyła w urządzenie pokoju dla córki. Młoda mama zdecydowała się oczywiście na mnóstwo różowych i białych dodatków, ale zadbała także, żeby pokoik był bardzo przytulny. Co więcej, aktorka myśli już o przyszłości i zaadaptowała przestrzeń także pod zabawę! Całość wyszła świeżo, dziewczęco i bardzo uroczo! Jednak fani zauważają jeden bardzo zaskakujący element.

Klaudia Halejcio w swoim nowym pięknym domu postanowiła zaadaptować pokój dla córki w bardzo klasyczny sposób. We wnętrzu nie brakuje fotela dla karmiącej mamy, regału pełnego pluszaków, łóżeczka czy szafy. Fani zauważyli nawet, że mała Nel ma już uroczy różowy wózek do zabawy lalkami. Klaudia Halejcio pomyślała przyszłościowo i postarała się, żeby w pokoju córki niczego nie zabrakło!

Urządzenie pokoju dziecięcego to nie jest taka prosta sprawa. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem dlaczego, ale w niego włożyłam najwięcej energii i nadal uważam, że nie jest skończony 100%. Chciałabym jeszcze zmienić kolory ścian, wybrać kolorowe nadruki lub tapetę, ale na to nie starczyło nam jeszcze czasu. Na razie wjechały meble i dodatki tak, by było przytulnie. Zadbałam o komfort dla Nel przygotowując różne strefy w pokoju - miejsce do spania, karmienia i w przyszłości kącik do zabawy. Co według Was powinno pojawić się w pokoju dziecka? O czym mogłabym zapomnieć albo nie wiedzieć? 😂🙈👶 -pyta z ciekawością aktorka.