"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta po raz drugi zostanie mamą? Wymowny komentarz!

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6" zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, tylko że na ślubnym kobiercu. Historia ich związku i ogromna bliskość, jaka się między nimi narodziła niemal od razu były dla fanów znakiem, że ten związek przetrwa wszystko. Dziś oglądamy ich wspólne zdjęcia, patrzymy, jak rośnie ich synek. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze rok temu nie wiedzieli o swoim istnieniu... "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta pokazała poruszające zdjęcie Aneta zaskoczyła fanów wzruszającą relacją. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często pokazuje zdjęcia swojego synka oraz męża i chwali się ich spokojnym, pełnym miłości życiem codziennym. Widzowie byli pewni, że Aneta i Robert bardziej już ich nie wzruszą, ale jak się okazuje, Aneta wyjęła prawdziwego asa z rękawa. Jej relacja sprzed roku była naprawdę niezwykła. Dziś uczestniczka pochwaliła się nią na swoim profilu na Instagramie. 6. edycja programu została nagrana wiosną minionego roku. Z trzech par tej edycji tylko małżeństwo Anety i Roberta przetrwało. Para nie tylko jest ze sobą do dziś, ale także doczekała się już synka! Oboje szli do ślubu, myśląc o spełnieniu swojego marzenia o założeniu rodziny. Dziś Aneta wspomina to z rozrzewnieniem. Co ciekawe, uczestniczka także ujawniła, że tuż przed ślubem los dawał jej wiele znaków, że czeka ją prawdziwa miłość: - Moje story sprzed roku. Tego dnia byłam z mamą i przyjaciółką wybierać suknię ślubną. Na ślub z nieznajomym! Pamiętam też, jak potem z ekipą pojechaliśmy nagrywać jeszcze do mnie do domu. Pamiętam, jak opowiadałam o marzeniach... cudownym mężu, o gromadce dzieci i o mieszkaniu na wsi, (któryś z pierwszych odcinków). Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia...