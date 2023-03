Agnieszka, którą mieliśmy okazję poznać w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie spełniła swoje kolejne marzenie, zmieniając swoje życie! Bohaterka show jest z siebie bardzo dumna i tryska energią. Co się wydarzyło? Sprawdźcie, co napisała Agnieszka i jak na jej wpis zareagowali internauci.

Agnieszka Antosik to bohaterka drugiej odsłony miłosnego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Na antenie dała się poznać jako zdystansowana bizneswomen, która bardzo chroniła swojej prywatności. Eksperci z programu postanowili ją sparować z Marcinem Wichrowskim. Pomimo że ich relacja była owiana tajemnicą, małżeństwo wydawało się idealnie dopasowane. Ich drogi jednak rozeszły się w tajemniczych okolicznościach niedługo po zakończeniu show. Od tamtej pory minęło już kilka lat i w tym czasie wiele się zmieniło. Bohaterka programu jest w szczęśliwym związku, a w 2022 roku Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła synka. Teraz okazuje się, że wiedzie się jej także w życiu zawodowym!

Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obchodziła 37. urodziny. Okazuje się, że to właśnie w tym wieku osiągnęła spełnienie zawodowe. O zrealizowanym marzeniu opowiedziała za pośrednictwem Instagrama. Właśnie wraca do pracy, po macierzyńskim urlopie. W dodatku swoją pracę wykonuje... spod palmy:

- Mama wraca do pracy 🤩🥰😎☀️ Czekałam na ten moment, kiedy będę mogła pracować, cieszyć się czasem z rodziną i odpoczywać w tym samym miejscu 🤗 Kiedyś nie wierzyłam, że może mi się to udać, kiedyś oglądałam takie zdjęcia ze ślinką na ustach i myślami „też bym tak chciała”, a czasami i nawet zazdrościłam, że ktoś tak ma, a ja nie… 🤷‍♀️ Teraz jestem w tym miejscu, robię sobie słoneczne Workation, rozpoczynam pracę, nowe projekty i mam pierwsze wakacje od urodzenia synka 😍🥰🤗🤩☀️ - napisała, prosto ze słonecznej Teneryfy!

Przy okazji bohaterka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"opowiedziała o swojej ścieżce zawodowej i zmotywowała swoich fanów do działania:

I nie, to nie zadziało się samo, szczęście nie spadło mi z nieba, to efekt mojej pracy, nauki i determinacji 🔥 Chciałabym, aby dla innych, którzy chcieliby być w tym miejscu, było to inspiracją i motywacją, że się da, że można osiągnąć to, o czym się marzy 👌 Czy było trudno? Czasami tak ✅Czy musiałam walczyć z moim krytykiem wewnętrznym i blokadami mentalnymi ? Oj tak i to często ✅ Czy się opłacało i było warto? Zdecydowanie tak ✅Tak więc polecam marzyć i stawiać sobie ambitne cele, jeśli tylko chcesz dotrzeć do miejsca, które pragniesz odwiedzić 👍❤️ - wyznała.