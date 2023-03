Luiza z 3. edycji "Hotelu Paradise" doskonale wie, jak wyglądać ultramodnie za grosze. Popatrzcie na jej najnowszy kapelusz. To największy must have tegorocznych wakacji!

Luiza Benzouaoua ma nie tylko doskonałe wyczucie stylu, ale również wie, gdzie znaleźć prawdziwe modowe perełki w atrakcyjnych cenach. Obecnie była uczestniczka 3. edycji "Hotelu Pradise" wraz z przyjaciółmi przebywa na rajskich wakacjach w Czarnogórze, a my patrzymy na jej stylizacje z żółtym kapeluszem w roli głównej. To największy hit Instagrama! "Hotel Paradise 4": Luiza w genialnym kapeluszu na lato Luiza Benzouaoua już w programie "Hotel Paradise" dała się poznać jako wielbicielka mody. Jej programowe stylizacje zawsze przemyślane i dopracowane w najmniejszym szczególe, nic więc dziwnego, że wielu widzów szybko okrzyknęło piękną brunetkę istną ikoną stylu. Także po zakończeniu swojej przygody z miłosnym hitem TVN7 Luiza nie rezygnuje z dziewczęcych kreacji, czy dopasowanych legginsów, które świetnie podkreślają jej smukłą sylwetkę, jednak to dziewczęce sukienki królują w garderobie byłej uczestniczki rajskiego hotelu. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise" zaprezentowała się w najbardziej pożądanej sukience Instagrama . Wcześniej Luiza z "Hotelu Paradise" zachwyciła fenomenalnymi butami na lato . Teraz jej kolejny modowy wybór został okrzyknięty hitem sieci. Mowa o żółtym kapeluszu typu bucket hat, jaki piękna brunetka zabrała ze sobą na rajskie wakacje do Czarnogóry. Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Luiza w genialnej sukience na lato. Znalazła ją w Sinsay za mniej niż 50 złotych! Pod postem, w którym Luiza z "Hotelu Paradise" zachęca fanów do używania wysokich filtrów przeciwsłonecznych w mgnieniu oka pojawiła się masa komplementów. Naszą uwagę przykuł jednak żółty kapelusz w urocze stokrotki. Okazuje się, że Luiza upolowała go w Sinsay ! Ten kapelusz z wyprzedaży z Sinsay to hit Instagrama. Luiza z...