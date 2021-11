Co wydarzy się w nowym odcinku "M jak miłość"? Już dziś wieczorem, we wtorek 29 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1529 odsłonę serialu. Tym razem sporo emocji z pewnością przyniesie nam wątek Anety (Ilona Janyst), Olka (Maurycy Popiel) i Iwony (Hanna Śleszyńska). Matka Anety zdradzi Chodakowskiemu dlaczego nagle pojawiła się w ich życiu i opowie mu o swoim dramacie... Matka Anety jest śmiertelnie chora W najnowszym odcinku "M jak miłość" matka znów namiesza w życiu Anety. Iwona pojawi się w klinice i zacznie dawać córce "dobre" rady. Iwona zacznie sugerować Anecie, że powinna wzbudzić w mężu zazdrość. Nikt i nic nie jest nam dane na zawsze... Problem polega na tym, że nie wszyscy mają tego świadomość! Aneta weźmie sobie do serca rady matki i ruszy do akcji! Żona Olka zacznie podrywać Leszka (Sławek Uniatowski)! - Dawno nie mieliśmy na oddziale takiego ciacha… I to lekko ekscytujące, że jest pod moją opieką! Krajewski będzie nieco przerażony zachowaniem Anety. - Bardzo panią lubię, ale tuż przed operacją wolałbym nie podpaść doktorowi… Nie jestem kamikadze! Chwilę później dziewczyna przerzuci swoje zainteresowanie na Łukasza (Jakub Józefowicz), który zatrudnił się niedawno w klinice jako rehabilitant. - No, kolego, jak ci się u nas pracuje? - Dziękuję, fantastycznie! - To świetnie, bo bardzo dużo sobie po naszej współpracy obiecuję... - A ja obiecuję dać z siebie wszystko… Aneta zacznie flirtować z Łukaszem, a gdy chłopak zniknie, lekarka będzie się nim głośno zachwycać. - Milutki... Co młodość, to młodość! Komentarz Anety usłyszy Olek! Chodakowski będzie wściekły na swoją żonę. - Co w ciebie wstąpiło, kobieto?! To...