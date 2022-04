Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio dokonali wielu zmian w swoim życiu! Para odnowiła przysięgi małżeńskie, ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a także przeprowadziła się do nowego mieszkania. Wygląda na to, że małżonkowie już urządzili swoje nowe gniazdko, bo właśnie zawitał do nich gość - to Sara z 3. edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka show TVN7 nagrała krótki filmik z wizyty u Agnieszki i Wojtka, który znalazł się na InstaStories pary. Zobaczcie sami, jak teraz mieszkają! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o płci dziecka. Będzie syn czy córka? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek mają nowe mieszkanie. Jest piękne! Agnieszka i Wojtek to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par ze wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Choć od ich występu w programie minęło już sporo czasu, to jednak widzowie dalej chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio znów wokół Agnieszki i Wojtka zrobiło się głośno, za sprawą wielu zmian, jakie dokonują się w ich życiu. Pierwszym zwiastunem ich nowych życiowych wyzwań, była zmiana fryzury Agnieszki . Następnie dowiedzieliśmy się, że para zdecydowała się odnowić przysięgi małżeńskie w tym samym Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym wcześniej wzięli ślub na oczach milionów widzów. Niedługo potem, Agnieszka i Wojtek podzielili się jeszcze jedną radosną nowiną - para wkrótce po raz pierwszy zostanie rodzicami ! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aga i Wojtek zostaną rodzicami. Pamiętacie historię ich miłości? Jakby tego było mało, Agnieszka i Wojtek zdecydowali się również na przeprowadzkę! Uczestnicy "Ślubu od pierwszego...