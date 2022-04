Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta byli jedną z najbardziej lubianych par polskiej odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety, zaledwie pół roku po narodzinach swojego pierworodnego synka, Franka, para postanowiła zakończyć związek. Choć oboje podkreślali, że nie zamierzają wykłócać o prawa opieki nad dzieckiem, najnowsze InstaStories mamy Łukasza bardzo zaniepokoiło fanów miłosnego hitu TVN. Czyżby Oliwia zmieniła zdanie i zamierzała utrudnić byłemu mężowi kontakt z synkiem? Sprawdźcie, jak zachowała się podczas najnowszej wizyty byłego partnera! "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Oliwia celowo utrudnia Łukaszowi kontakt z synem? Choć obecnie antenie TVN emitowana jest już 7. edycja społecznego eksperymentu, w którym bohaterowie wchodzą w związek małżeński z zupełnie obcą sobie osobą, bo uczestnicy poprzednich sezonów wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem sympatyków programu. Do ulubieńców widzów należy m.in. Oliwia Ciesiółka, która wzięła udział w 4. osłonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Charyzmatyczna blondynka została dopasowana do pewnego siebie Łukasza Kuchty, z którym doczekała się pierworodnego synka. Niestety, pomimo iż wydawać by się mogło, że ich sielanka będzie trwać wiecznie, zaledwie pół roku po narodzinach dziecka para rozstała się. I gdy Łukasz zdecydował się na jakiś czas wycofać z mediów społecznościowych, jego była ukochana z powodzeniem realizuje się jako instagramowa influencerka. Co ciekawe, karierę w sieci robi także mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , która niedawno podzieliła się z fanami niepokojącym InstaStories. Kobieta opisała na Instagramie wyjątkowo nieprzyjemną sytuację, jaka miała miejsce, gdy wraz synem pojechała do Oliwii, by...