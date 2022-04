Sytuacja pomiędzy Oliwią Ciesiółką, a Łukaszem Kuchtą, których poznaliśmy w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jest bardzo napięta. Byli partnerzy są w trakcie rozwodu i biorąc pod uwagę najnowszy wpis Łukasza na Instagramie, trwa również walka o synka. Łukasz poinformował, że jego kontakty z Frankiem są mocno ograniczone, o co ma do Oliwii ogromny żal. Zamieścił również rozpaczliwy apel do swojej pociechy. Czytając ten fragment trudno powstrzymać łzy... "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz tęskni za synem. "Kocham Cię bardzo mocno" Wpis Łukasza Kuchty z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zszokował internautów. Mężczyzna zdecydował się na długie i szczere wyznanie dotyczące jego relacji z byłą partnerką, rozprawy rozwodowej, a także ograniczonych kontaktów z synem, które mają być wynikiem działań Oliwii. Łukasz Kuchta szczerze wyznał, że Oliwia Ciesiółka odcięła go od syna , choć ona sam regularnie stara się mieć kontakt z Frankiem. Jego wpis na Instagramie jest bardzo obszerny, ale jeden z fragmentów w szczególności wyciska łzy. To rozpaczliwy apel Łukasza skierowany wprost do synka. - Może Franek kiedyś to przeczytasz, chcę żebyś wiedział, że kocham Cię bardzo mocno i to że Cię nie odwiedzam nie jest spowodowane tym, że nie chcę ale tym, że nie pozwala na to Twoja matka - napisał Łukasz. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Łukasz Kuchta (@elkuchta) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar...