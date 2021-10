"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka już przygotowuje się do porodu! "Ostatnie chwile przed"

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już niedługo zostaną rodzicami! Wygląda na to, że termin porodu zbliża się wielkimi krokami, bo właśnie Agnieszka w swoim najnowszym poście poinformowała, że to już ostatnie chwile przed powitaniem na świecie maluszka. W komentarzach pod nowym postem uczestniczki hitu stacji TVN pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów, ale także pytań odnośnie porodu. Agnieszka odpowiedziała, czy chce urodzić naturalnie, czy też ma w planach cesarskie cięcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak Agnieszka spędza ostatnie chwile przed porodem

Ten rok upływa pod znakiem wielkich zmian w życiu Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co najważniejsze - są to zmiany tylko pozytywne! Zaczęło się niewinnie, kiedy to kilka miesięcy temu Agnieszka pokazała się w nowej fryzurze. Później stopniowo dowiadywaliśmy się o kolejnych pięknych zmianach w życiu Agnieszki i Wojtka - para odnowiła przysięgi małżeńskie, przeprowadziła się do nowego mieszkania, a także w połowie lipca zakochani poinformowali, że spodziewają się dziecka!

- Spodziewamy się dziecka. (…) To końcówka czwartego miesiąca - mówili w „Dzień dobry wakacje” Agnieszka i Wojtek.

Jak się okazało, para powita na świecie dziewczynkę. Choć Agnieszka i Wojtek nie zdradzają dokładnego terminu porodu, to jednak nietrudno obliczyć, że to już naprawdę ostatnie chwile tej pary we dwójkę. Sama Agnieszka w swoim najnowszym poście, który zamieściła na Instagramie wyjawiła, że już za chwilę ma zamiar spakować torbę do szpitala i spokojnie oczekiwać na przyjście maluszka na świat.

- Jesienne wypady :))) Ostatnie chwile przed zaszyciem się w domku, spakowaniem torby do szpitala i przywitaniem na świecie naszej kruszynki ❤️ - napisała Agnieszka.

Pod postem Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów. Nie zabrakło również komplementów - Agnieszka na końcówce ciąży wygląda wspaniale!

- Zdjęcie śliczne. Szczęśliwego rozwiązania ❤️❤️❤️ - Pięknie jak zawsze wyglądacie🔥 Szczęśliwego rozwiązania 🙂😘 - To Powodzenia ❤️ Czeka was cudowny czas 😍😍 - Cudowności we trojkę - Cudownie wyglądasz Agnieszko 😍 Kwitnąco😍😍 - piszą fani.

W jednym z komentarzy pojawiła się również odpowiedź Agnieszki na pytanie, czy zamierza rodzić naturalnie, czy też planuje cesarkę.

- Poród naturalny?? - zapytała jedna z fanek . - Taki planowany, a co wyjdzie w praniu 🤷🏽‍♀️ - odparła Agnieszka.

My również dołączamy się do ciepłych słów od fanów i życzymy Agnieszce szczęśliwego rozwiązania!