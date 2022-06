"Ślub od pierwszego wejrzenia": Zachowanie uczestniczek 7. edycji podzieliło internautów! 

Relacja Doroty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli wkracza na kolejny etap, a między małżonkami zaczynają pojawiać się pierwsze spory i trudne rozmowy. Teraz uczestnik za pośrednictwem InstaStories postanowił skomentować nadchodzący odcinek show ze swoim udziałem. To trzeba zobaczyć! "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr szczerze o relacji z Dorotą Czy społeczny eksperyment zakończy się dla Doroty i Piotra szczęśliwie, a może para zdecyduje się na rozwód? Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają za sobą już pierwsze spięcie, a także trudne rozważania na temat zakładania rodziny. Widzowie show twierdzą nawet, że Piotr zbytnio naciska Dorotę na dziecko , co mogliśmy obejrzeć w 7. odcinku programu na Player.pl. Choć odcinek pojawi się na antenie TVN dopiero w przyszły wtorek, 12 kwietnia, Piotr już teraz postanowił skomentować swoje zachowanie i zrobił to w bardzo wymowny sposób. Na InstaStories mężczyzny właśnie pojawiło się zabawne nagranie z popularnym gifem "mind blow" używanym w mediach społecznościowych do wyrażenia sytuacji przekraczającej jakiekolwiek oczekiwania, bądź wprawiającej w osłupienie. Całość Piotr opatrzył krótkim komentarzem. - Moje szczęśliwe cyfry to 42:24. Od tej minuty wszystkim w Polsce skończył się siódmy odcinek na Playerze - napisał Piotr. Co dokładnie dzieje się wtedy w najnowszym, 7. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia wbija szpilę Tomaszowi! To mocny cios Widzowie mogą wtedy śledzić niezwykle emocjonującą rozmowę Doroty o Piotra, w której mężczyzna nie tylko przekonuje żonę do swoich marzeniach o rychłym założeniu rodziny, ale też przedstawia jej swoje oczekiwania wobec wymarzonej partnerki. -...