To była najbardziej zaskakująca edycja „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Najwięcej emocji wzbudziło rozstanie Agnieszki i Kamila. Dlaczego się rozwodzą? Trzy śluby i trzy decyzje o rozwodzie – to bilans siódmej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Finał show był pełen zwrotów akcji, bo początkowo wszystkie trzy pary (Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr oraz Patrycja i Adam) zdecydowały się pozostać w małżeństwie, ale gdy kamery TVN zniknęły z ich życia, postanowiły się rozwieść. I to oburzyło widzów. „Ta edycja to jakaś porażka”, „Żadna z par do siebie nie pasowała”, pisali. Jak na te zarzuty odpowiada ekspertka show, psycholog Magdalena Chorzewska?

Nie mamy sobie nic do zarzucenia pod kątem metody doboru par, ale to jest eksperyment, więc nie zawsze musi się udać. W życiu ludzie też się rozstają. Nie mamy algorytmu na idealną narzeczoną – mówi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Rozstanie Agnieszki i Kamila

Najwięcej emocji wśród widzów wzbudziło rozstanie Agnieszki i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", bo pochodzący z Włocławka uczestnik nagle rzucił żonę, która wcześniej zmieniła dla niego całe swoje życie. Wielu fanów programu odetchnęło z ulgą, kiedy okazało się, że Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również się rozstali, bo niektórzy uważają mężczyznę za manipulatora i tyrana. Emocje w tej edycji sięgały zenitu, ale takiego finału nikt się nie spodziewał. Dlaczego wszystkie związki się rozpadły? Pary nie do pary Podczas ślubu Agnieszki i Kamila wydawało się, że ta dwójka jest sobie przeznaczona. Po powrocie z podróży poślubnej zamieszkali razem, a dwa tygodnie później Agnieszka rzuciła pracę i na stałe przeprowadziła się do męża. Eksperci przestrzegali uczestniczkę, że powiela schematy z poprzednich związków i zbyt szybko poświęca się dla partnera, ale ona była pewna swojej decyzji. Kamil deklarował, że chce z nią być, i przedstawił ją całej rodzinie. Dlatego tym większe było zaskoczenie widzów, gdy uczestnik zaraz po tym, jak kamery opuściły jego dom, zerwał z Agnieszką i… wyprowadził się ze swojego mieszkania! Dziś Agnieszka nie ukrywa, że decyzja Kamila była dla niej szokiem.

Na początku było ciężko. Myślałam, że Kamil żartuje, gdy oświadczył, że chce rozwodu. (…) Dałam siebie na tacy, a kotek lubi gonić myszkę - mówiła w Party.pl.

Po finale show Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawił powody zerwania.

Dogadywaliśmy się, ale z mojej strony nie pojawiło się uczucie - napisał na Instagramie.

Dlaczego tej parze nie wyszło?

Kamil w moim przekonaniu miał niezbyt szczere intencje. Okazało się, że zgłosił się do programu po trudnym rozstaniu i chciał poradzić sobie z nim, wchodząc w nową relację. Agnieszka bardzo chciała mieć męża, ale moim zdaniem starała się aż za bardzo – tłumaczy Chorzewska.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Rozstanie Patrycji i Adama

Z kolei w związku Adama i Patrycji uczucia zabrakło ze strony uczestniczki.

Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła- mówił Adam, który nawet na kilka dni wyprowadził się od żony, bo przeszkadzało jej jego… chrapanie.

Kiedy po kilku dniach wrócił, Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczyła, że to koniec, i poprosiła go o rozwód.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Rozstanie Doroty i Piotra

Natomiast Dorota i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie. Choć nie była ona łatwa, bo obojgu bardzo na sobie zależało. Nie mogli się jednak porozumieć ani w kwestii wspólnego mieszkania, ani współżycia małżeńskiego. Dorota nie była na to gotowa, a Piotr marzył już o dzieciach. Narzucił tej relacji szybkie tempo, co nie pasowało Dorocie, dlatego często dochodziło między nimi do ostrych kłótni.

Nie lubię tego określenia, że Piotrek jest toksyczny. Dorota to typ wysoko wrażliwej dziewczyny i myślę, że Piotr jej kompletnie nie rozumiał, ale starał się zrozumieć. Naciskał za bardzo, chciał za szybko. Tam zabrakło dojrzałości i komunikacji – ocenia Chorzewska.

Widzowie nie kryją rozczarowania, że wszystkie pary się rozstały. Czy zatem powstanie kolejna edycja?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy będą kolejne edycje?

Jak udało nam się dowiedzieć, trwają już zdjęcia do jesiennego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a jednocześnie prowadzony jest nabór do edycji, która będzie emitowana wiosną 2023 roku! Widzowie apelują jednak o zwiększenie budżetu produkcji, bo ich zdaniem wszystko wygląda „za biednie”. „Śluby i podróże poślubne poza sezonem. Jest szaro, buro i ponuro”, piszą. Choć fani show go krytykują, to czekają już na nowy sezon. Chorzewska zdradza nam, na czym polega fenomen „Ślubu…”.

Nasz eksperyment jest lustrem dla ludzi, dlatego może budzi tyle emocji. Widzowie oczekują tego, że ta miłość się narodzi, bo sami by jej chcieli.

