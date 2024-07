Agnieszka i Kamil zgłosili się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z wielką nadzieją na znalezienie miłości. Niestety ich losy w programie potoczyły się inaczej. Pomimo, że oboje dali sobie szansę, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Samotnie wisząca w domu Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" suknia ślubna jest już dzisiaj tylko pamiątką z jej krótkiego małżeństwa. Ma plan, co z nią zrobić!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka zdradziła, co zamierza zrobić z suknią ślubną

W związku Agnieszki i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku coś nie grało. W rozmowie z Party.pl uczestniczka przyznała, że tuż po przeprowadzce do mieszkania Kamila czuła, że był struty. W całej ich relacji to bardziej ona próbowała nawiązać kontakt i przełamać barierę, jaka ich dzieliła. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżyła rozstanie ale wygląda na to, że rozpamiętywanie Kamila ma już za sobą. Agnieszka, Dorota i Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowały rozwód w sukniach ślubnych. Pary maja już wyznaczone terminy rozpraw rozwodowych. Agnieszka chociaż wykorzystała swoją suknie ślubną drugi raz, by z dziewczynami porobić sobie pamiątkowe zdjęcia, chce jeszcze raz ją spożytkować. Co z nią zrobi?

Nie chcę jej sprzedawać, sentyment do niej mam - powiedziała w wywiadzie z Party.pl.

Kreacja ślubna jednak nie zostanie w jej szafie. Co więc się z nią stanie, skoro była panna młoda wcale nie chce się z nią rozstawać? Zobaczcie nasze wideo!

