"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna jest zakochana? Pokazała romantyczne zdjęcie

Po zakończeniu ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Justyna postanowiła odciąć się od medialnego życia. Uczestniczka tylko od czasu do czasu publikuje na swoim Instagramie zdjęcia ze swojego życia. Z tego też względu wielką niewiadomą jest, co się u niej zmieniło do rozstania z Przemkiem. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że uczestniczka show jest ponownie zakochana!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna pochwaliła się romantycznym zdjęciem

Justyna zyskała popularność w hitowym show TVN-u. W ósmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" eksperci połączyli ją z Przemkiem. Relacja ta od samego początku wzbudzała jednak w widzach skrajne emocje. Ostatecznie para postanowiła kontynuować swój związek poza kamerami i pozostać w małżeństwie. Sielanka jednak nie trwała za długo - w czasie specjalnego odcinka show dowiedzieliśmy się, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" zerwała z Przemkiem przez SMSa. Dziś Justyna i Przemek układają swoje życie na nowo - już osobno. W przypadku Justyny wszystko wskazuje także na to, że ta nie jest już singielką!

Instagram @justyna_wypieczone

Podczas gdy Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" chwali się efektami swojej metamorfozy, jego ekspartnerka chwali się tajemniczymi kadrami na swoim Instagramie. W minione święta Bożego Narodzenia na jej profilu wylądowało czarno-białe zdjęcie w lustrze - dostrzegamy na nim dwie postaci, które nie szczędzą sobie czułości.

Screen programu Ślub od pierwszego wejrzenia/Player.pl

Justyna zrezygnowała jednak z podpisu zdjęcia - z tego też względu nie ma pewności co do tego, czy aby na pewno na fotografii jest uczestniczka 8. edycji eksperymenti. Wiele jednak na to wskazuje, bo całkiem niedawno Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się kwiatami, a w opisie dodała tekst popularnej piosenki o niespodziewanej miłości. Myślicie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy?