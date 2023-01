Agnieszka i Wojtek, zgłaszając się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odmienili swoje życie. Odnaleźli w sobie miłość życia, a niedawno powiększa im się rodzina. Kilka dni temu Agnieszka i Wojtek podzielili się radosną nowiną o narodzinach małej Tosi. Dumna mama i jej córeczka wróciły już ze szpitala do domu, Uczestniczka pokazała właśnie, jak wyglądają jej pierwsze poranki z maleństwem. Pierwszy raz również pokazała zdjecia małej Tosi. Tylko spójrzcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała zdjęcie córki Agnieszka i Wojtek poznali się w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para już podczas ślubu i wesela czuła się w swoim towarzystwie bardzo dobrze. Małżonkowie z biegiem czasu odkrywali wspólne pasje oraz zainteresowania, a tematy do rozmów się nie kończyły. Widzowie od początku wróżyli im wspólną przyszłość i nie pomylili się. W finałowym odcinku para zdecydowała się na kontynuowanie małżeństwa. Parę miesięcy temu małżonkowie poinformowali, że Agnieszka przyjęła nazwisko Wojciecha , a także, że przeprowadzają się do nowego, większego mieszkania . Jak się później okazało, to nie był koniec niespodzianek, ponieważ niedługo później ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka . Agnieszka i Wojtek nie potrafili dłużej ukrywać swojego szczęścia, a na ich instagramowych profilach na bieżąco pojawiały się relacje z przygotowań do narodzin córki. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka opublikowała zdjęcie z porodówki! "Czekamy na ciebie" 4 stycznia 2022 roku na świat przyszła Antosia, o czym szczęśliwi rodzice poinformowali swoich fanów. Agnieszka i Wojtek nie mogą nacieszyć się swoją...