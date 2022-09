Poznaliśmy nowych bohaterów 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie udział bierze m.in. Marta Podbioł, która została dopasowana do Macieja Mikołajczaka. Ostatnio to jej mężowi "dostało się" od internatów, a tym razem to na Martę spadła krytyka. Wszystko przez... palenie papierosów w dniu ślubu. Dziewczyna postanowiła odpowiedzieć na krytykę mocnym, długim wpisem na swoim Instagramie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta odpowiada na krytykę widzów

Wiemy już, jak wyglądają pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - to Justyna i Przemek, Marta M. i Patryk oraz Marta P. i Maciej. Ostatnia z tych par na ten moment wzbudza w widzach najwięcej emocji. Wszystko przez to, że zdaniem fanów Marta i Maciej kompletnie do siebie nie pasują. Fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodobało się również zachowanie Maćka podczas ślubu - wszystko przez jego dość "imprezowy" nastrój podczas ceremonii. Mężczyzna nie mógł opanować swojego ciągłego śmiechu, jednak jak potem wytłumaczył, właśnie tak zareagował na stres.

Teraz z kolei to Marta musiała zmierzyć się z krytyką ze strony fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko przez to, że paliła papierosy w dniu swojego ślubu, co uchwyciły kamery. Uczestniczka 8. edycji telewizyjnego eksperymentu postanowiła odpowiedzieć na krytykę, publikując mocny wpis na Instagramie.

- „Pani Młoda z papierosem? Fuuuuj jak tak można?!”

„Suknia ślubna i do tego fajka? Jak to wygląda? Nie mogła tego ukryć?!”

No nie mogła. Nie zamierzałam udawać kogoś, kim nie jestem.

A jestem m.in. nałogowym palaczem.

Czy jestem z tego dumna?

Niekoniecznie.

Czy lubię palić?

Niestety tak, przez co tak trudno jest mi to rzucić… - zaczęła swój wpis Marta.

W dalszej części wpisu Marta przyznała, że w programie była po prostu sobą, dlatego też nie zamierzała kryć się z paleniem papierosów. Przyznała przy okazji, że podziwia każdego, komu udało się rzucić ten nałóg.

- Nigdy nie miałam kija w dupie i nigdy też nie sugerowałam się opiniami innych.

Zawsze staram się być sobą. Żaden program i żadne kamery tego nie zmienią. Zresztą program @slubodpierwszegowejrzenia dał mi całkowitą wolność i pełną akceptację na pokazanie tego jaką osobą jestem na co dzień. Bez scenariuszy, bez spiny. Dlatego zgodziłam się wziąć w nim udział. Podziwiam każdego, kto przestał palić. Ale też mam pełną akceptację dla osób, które palą.

W końcu każdy z nas jest wolnym człowiekiem i ma pełne prawo żyć według własnych zasad🤟❤️ - dodała Marta.

Fani Marty, których na jej Instagramie jest już kilka tysięcy rozumieją ją i wspierają, jednocześnie zachęcając do tego, aby spróbowała jednak uporać się ze swoim nałogiem.

- Dlaczego pannie młodej nie wolno? Bierze ślub, więc jest dorosła 💁🏻‍♀️ - Fajnie jakby Ci się udało nie palić, bo to zawsze i cera i samopoczucie inne, ale jesteś dorosła i nikt ci nie może zabronić. Jest to straszny nałóg, ale życzę wytrwałości. Pozdrawiam - Ja uważam, że kobieta z papierosem jest mało kobieca. Nie lubię papierosów ani ich „zapachu”, ale to tylko moje zdanie, jeśli Ci to pasuje to spoko - Twoje życie, Twoje wybory .😊 - Jest pani dorosła, a ludzie się spinają jakby była pani ich dzieckiem, które trzeba pouczać, jak ma żyć. Ale nasze społeczeństwo takie niestety jest. Ciekawe czy kiedyś to się zmieni

Będziecie oglądać kolejne odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", aby zobaczyć, jak potoczą się losy Marty i Macieja oraz pozostałych par?