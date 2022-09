"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek miał dziewczynę zgłaszając się do programu?!

Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudza ogromne emocje w widzach, którzy uważnie słuchają oraz analizują każde słowo uczestników. Falę zaskoczenia wywołała Marta, która jest samotną mamą. Początkowo to na niej internauci skupili całą swoją uwagę, a w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Tym razem to Przemek jest na celowniku uważnych widzów, którzy zarzucili mu kłamstwo i zatajenie informacji o poprzednim związku. Ku zaskoczeniu internautów do dyskusji dołączyła również Agnieszka z poprzedniej odsłony miłosnego show TVN.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Przemek zataił informacje o poprzednim związku?

W trzecim odcinku poznaliśmy pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które na oczach tysięcy widzów powiedziały "tak" zupełnie obcej osobie. Już teraz wiadomo, że eksperci zdecydowali się połączyć Justynę i Przemka. Uczestnik show początkowo był jednym z najbardziej lubianych bohaterów obecnej edycji, a w komentarzach pojawiało się mnóstwo pozytywnych słów.

Teraz jednak fani mają wątpliwości, czy intencje 28-latka są uczciwe. W sieci pojawiły się informacje, jakoby Przemek, zgłaszając się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał być w związku ze swoją poprzednią partnerką.

Przemysław kilkukrotnie powtarzał, że życie singla przez jakiś czas bardzo mu się podobało. Teraz jednak jest już gotowy stworzyć trwałą relację, dlatego też zgłosił się do programu, aby poprosić o pomoc ekspertów.

- Singlem jest być super, ale do czasu. Fajne jest to, że mogę spędzać czas w sposób, jaki chcę. Minus jest taki, że czasem nie mam z kim spędzić tego czasu - mówił w programie.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał również, że w przeszłości planował zaręczyny, a mieszkanie kupował z myślą o poprzedniej ukochanej. W sieci pojawiło się mnóstwo głosów od widzów, którzy stwierdzili, że Przemek nie zamknął poprzedniego rozdziału i w trakcie zgłaszania do programu był jeszcze w związku.

- W streszczeniu na początku lektor powiedział, że Przemek w momencie zapisywania się do programu był w związku i miał przez to rozterki, co zrobić. Jak tak w ogóle można? Spotykasz się z kimś i jednocześnie zgłaszasz do programu, żeby ci znaleźli partnerkę... - napisała jedna z oburzonych internautek.

W obronie Przemka stanęli inni widzowie.

- To chyba chodziło o to, że w czasie rekrutacji z kimś się spotkał... Może w międzyczasie kogoś poznał - spekulują widzowie.

Do dyskusji włączyła się również Agnieszka, która brała udział w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka zdecydowała się stanąć w obronie Przemka.

- Gdyby Przemka łączyło coś poważnego z inną dziewczyną, to by przecież nie wziął tego ślubu, by zrezygnował zanim dowiedział się o znalezieniu żony - napisała Agnieszka.

Jak dotąd główny zainteresowany nie odniósł się do sprawy.

