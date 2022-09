"Ślub od pierwszego wejrzenia 8" Agnieszka zdradziła jak potoczyły się losy Marty Milki z 8. edycji? 

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował swoją relację z Patrycją i zdradził, że Patrycja poprosiła go o usunięcie wszystkich wspólnych zdjęć: Także ja to uszanuję i usunę, a nawet już usunąłem, tym bardziej, z racji tego, że rozstaliśmy się, nie jesteśmy razem, trzeba to uszanować - napisał na Instagramie. Jakie są ich relacje po programie? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam szczerze o związku z Patrycją Wielki finał siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. W miniony wtorek widzowie TVN zobaczyli ostatni odcinek kontrowersyjnego programu w którym tym razem miłości szukali: Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr oraz Patrycja i Adam. Niestety, chociaż w dniu decyzji wszystkie pary postanowiły kontynuować swoją znajomość to po czasie zmieniali zdanie i kończyli związki- tak było m.in. w przypadku Patrycji i Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy podjęli decyzję o rozstaniu. Tuż po emisji ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adam zabrał głos w sprawie swojej relacji z Patrycją. Niestety, Adam przyznał, że jego związek zakończył się definitywnie i nie było mowy o powrocie. Żona poprosiła go również o skasowanie wspólnych zdjęć z Instagrama. Dzisiaj każdy już wie jak się nasze losy potoczyły, wszystkich uczestników. W końcu jest już po oficjalnym finale, Także odnośnie tego mam parę słów do powiedzenia. Po pierwsze odnośnie zdjęć i nagrań na moim profilu, które zniknęły, bądź znikną, na których jestem ja z Patrycją. Patrycja poprosiła mnie bym je usunął po programie. Także ja to uszanuję i usunę, a nawet już usunąłem, tym bardziej, z racji tego, że rozstaliśmy się, nie jesteśmy razem, trzeba to uszanować. Nie mam z tym najmniejszego problemu. tym bardziej, że też przyznaję się... Dodałem to wszystko bez...