Laura i Karol z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedługo po zakończeniu emisji eksperymentu z ich udziałem ogłosili, że są razem. Jak wiadomo w programie nie zostali ze sobą połączeni, ale na szczęście udało im się odnaleźć siebie już poza kamerami. I czy teraz, po ponad roku szczęśliwego związku chcą go sformalizować? Najnowsze relacje pary na Instagramie rozgrzały fanów do czerwoności! Czy Laura i Karol szykują się do ślubu?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol planują ślub?

Historia miłości Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to gotowy scenariusz na film. Obydwoje zgłosili się do matrymonialnego eksperymentu stacji TVN w poszukiwaniu miłości, ale niestety ich małżeństwa okazały się nieporozumieniem. Karol ostatecznie rozwiódł się bowiem z Igą, a Laura z Maciejem. Na szczęście dzięki mediom społecznościowym, Laurze i Karolowi udało się nawiązać kontakt, który zapoczątkował ich piękną znajomość. Dziś są już parą z ponad rocznym stażem i wygląda na to, że zakochani zaczęli już snuć poważne, wspólne plany na przyszłość.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieszkają już razem, a teraz wiele wskazuje na to, że myślą o... ślubie! Laura udostępniła bowiem na swoim InstaStories post muzyka, który gra na weselach. Mężczyzna poinformował o dostępnych wolnych terminach na wesele, a Laura postanowiła zwrócić się do Karola z pytaniem:

- Bierzemy? - zapytała Laura.

Karol niedługo potem odpowiedział na relację ukochanej. Udostępnił ją na swoim profilu, dodając przy tym "zaskoczoną" emotikonkę oraz opatrzył ją utworem "Windą do nieba".

- Już mi niosą suknię z welonem - czytamy w relacji Karola słowa znanej piosenki.

Czyżby to był znak, że Laura i Karol rzeczywiście coś planują? No cóż, na razie jest dość tajemniczo, ale kto wie, może rzeczywiście za rok we wrześniu usłyszymy radosną nowinę o ich ślubie? My trzymamy za tę parę mocno kciuki i życzymy im wszystkiego dobrego!