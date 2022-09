"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek zabrali córkę w góry. "Tośka wymiata" piszą fani

Agnieszka i Wojtek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Odkąd wzięli udział w kontrowersyjnym eksperymencie, minęło sporo czasu, ale fani cały czas mocno im kibicują i śledzą ich dalsze losy. Teraz Agnieszka pokazała, jak razem z mężem i córką wypoczywali w górach.

Eksperyment "Ślub od pierwszego wejrzenia" emitowany w stacji TVN ma zarówno wielu przeciwników, jak i zwolenników. Niestety, większość uczestników biorących udział w programie nie znalazła swojego szczęścia i drugiej półówki. Są jednak takie pary, między którymi narodziło się uczucie i do dziś są razem. Do grona szczęśliwców, zdecydowanie można zaliczyć Agnieszkę i Wojtka, którzy pozostali w związku małżeńskim i od kilku miesięcy wychowują córeczkę.

Podczas udziału w 4. sezonie show wiele osób kibicowało Agnieszce i Wojtkowi. Para zdobyła ogromną popularność i dziś fani chętnie śledzą ich dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. Para regularnie dzieli się z fanami fragmentami z codziennego życia. Tym Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że razem z rodziną wybrała się w Polskie góry.

To był piękny weekend.

Nie ma co się bać wyjazdów z małym dzieckiem, czy to morze, góry czy może mazury.

Dobra logistyka i wszystko się da.

Nie obawiajcie się wyjazdów ze swoimi maluchami - pamiętajcie, że to rodzice wyznaczają granice…

Nasz wyjazd w Szklarskiej zapisuje się do tych udanych w 100% i na pewno tu wrócimy.

Karkonosze/Sudety do zobaczenia - napisała po powrocie Agnieszka