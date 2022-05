Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów nowym wpisem. Opublikowała zdjęcie w imprezowej stylizacji, jednak treść posta ma mało wspólnego z powodami do śmiechu. Uczestniczka napisała wprost: Chyba spakuje manatki i ucieknę Ma to coś wspólnego z plotkami, które krążą wokół Kamila? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka ma już dość. Mówi o Kamilu? Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem po programie? Fani doszukują się dowodów, na to jak potoczyły się losy uczestników po ślubnym eksperymencie. Są pewni, że Kamil rozstał się z Agnieszką po "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i spotyka się z inna blond pięknością. Obserwują ich aktywność na Instagramie i twierdzą, że Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nową partnerką "się nawet nie kryją". Tajemnicza nieznajoma zasypana oskarżeniami przez widzów programu, zabrała głos i podkreśliła, że internauci "mylą z kimś jej partnera". Ci jednak nie dają za wygraną zastanawiając się, czy Kamil poniesie karę finansową za zdradzenie losów przed finałem. Jeszcze nie tak dawno to Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była posądzana to złamanie regulaminu . Wówczas jednak wszystko wskazywało na to, że Kamil i Agnieszka są w związku. Chodziło o ukazaną na zdjęciu granatową kanapę, identyczną jak w mieszkaniu uczestnika. Agnieszka zapewniła jednak, że sama zaopatrzyła się w podobną. Teraz opublikowała kolejny wpis, tym razem odnośnie... kredytu na mieszkanie: Jak tam wasze stopy procentowe? 😬 Bo u mnie już rata wzrosła o 100%, a to jeszcze nie koniec🤯 Chyba spakuje manatki i ucieknę do ciepłych krajów🙈 Zobacz także: "Ślub od...