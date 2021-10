"Rolnik szuka żony": Były uczestnik programu zdradza finał 8. edycji! Zaskakujące, co pisze o Kamili

8. edycja "Rolnik szuka żony" zaczęła wzbudzać ogromne emocje, ale nie tylko za sprawą tego, co dzieje się w programie, ale również zaskakujacych komentarzy, które pojawiają się w sieci. Niedawno niemałe zamieszanie wywołało zdjęcie Kamili sprzed kilku dni, która bawiła się z przyjaciółką w warszawskim klubie, a internauci spekulowali, że prawdopodobnie nie wybrała żadnego z kandydatów. Teraz emocje wzbudził były uczestnik "Rolnik szuka żony"! Łukasz z 2. edycji już wcześniej informował, co działo się na planie, a teraz zdecydował się zdradzić, jak potoczą się losy uczestników. Fani mają mieszane uczucia i nie do końca w to wierzą...

Łukasz z "Rolnik szuka żony" 2 sugeruje, że wie, jak zakończy się 8. edycja hitu TVP. Kto znajdzie miłość?

Emocje zwiazane z 8. edycją "Rolnik szuka żony" narastają po każdym odcinku. Od początku kontrowersje wzbudza piękna 28-letnia Kamila, która otrzymała rekordową liczbę listów. Internauci od początku nie do końca wierzą, że rolniczka nie może znaleźć miłości poza programem i pojawia się mnóstwo zaskakujących sugestii dotyczących powodów, z których zdecydowała się na udział w programie. Niedawno w sieci zawrzało, kiedy na stronie warszawskiego klubu pojawiło się jej zdjęcie z imprezy, a w sieci internauci pisali wprost, że już dawmo pożegnała wszystkich kandydatów:

Już dawno ich nie ma . Impreza teraz a program nakręcony dawno. Nie wyszło z żadnym miło, że ktoś łączy kropki

Teraz, do sławnych już zdjęć, odniósł się były uczestnik "Rolnik szuka żony" 2 i zdradził naprawdę dużo:

Szanuje oglądających program w którym sam miałem udział ZAGRAĆ. Ale apeluje o rozwagę i nie wkręcanie się ... Komentarze typu że" dziewczyna brakuje a u Niej są chłopaki od roboty " mnie bawią ludzie ten program był nagrywany kilka miesięcy temu !! Ani Jej ani im nie chodziło o miłość jak się okazało więc nie wyszło nic z tego a teraz każdy ma swoje życie więc ludzie nie dajcie się zwariować ! P.s ale scenariusz przewidział też miłość w tej edycji i jednemu rolnikowi się udało ... Pozdrawiam wszystkich fanów Rolnik szuka żony TVP

Łukasz zaskoczył fanów "Rolnik szuka żony" szokującym postem, w którym pokazał zdjęcie Kamili z 8. edycji imprezującej w jednym z warszawskich klubów i zdradził, jak będzie wyglądał finał. Według uczestnika 2. edycji powstanie tylko jedna para i nie będzie to Kamila i któryś z jej kandydatów. W sieci zawrzało! Internauci nie do końca wierzą, w to co sugeruje Łukasz z "Rolnik szuka żony" 2 i piszą:

Po co zdradzasz szczegóły przed końcem programu? Poza tym, zdradzanie szczegółow zakończenia jest mega żałosne

Sądzicie, że to co pisze sprawdzi się czy może Łukasz chciał jedynie wywołać kontrowersje?

Łukasz wziął udział w 2. edycji "Rolnik szuka żony" i walczył o serce Anny Michalskiej, ale ostatecznie rolniczka wybrała innego kandydatak, który oświadczył jej się nawet na wizji, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Niedawno Anna Michalska z "Rolnik szuka żony" 2 zdradziła, że jest zakochana.

Łukasz z "Rolnik szuka żony" 2 już wcześniej wywoływał niemałe kontrowersje zdradzając kulisy programu. W jednym z wywiadów mówił wprost, że zadania nie były wymyślane przez rolników, ale przez reżysera:

Pokój, w którym spaliśmy we trójkę, który Ania nam pokazała i powiedziała, że przygotowała dla nas, tak naprawdę był przygotowany przez produkcję programu. To były te same łóżka, które były w pierwszej edycji. Kręciliśmy do godz. 20, a potem mogliśmy już być z Anią sam na sam, więc czasem wieczorem pytaliśmy, co będziemy robić następnego dnia. Odpowiadała, że nie ma pojęcia i radziła nam zapytać Konrada, czyli reżysera. Usłyszeliśmy od niej, że chętnie powiedziałaby nam, co będziemy robić rano, ale ona tego nie wie. Kiedy rano już kręciliśmy, to przed kamerami mówiła - dziś wymyśliłam dla was to i to -, więc te zadania, które wykonywaliśmy, nie były wymyślane przez nią - dodał w rozmowie z serwisem strefaagro.nowiny24.pl.

Obecnie już od jakiegoś czasu uczestnik "Rolnik szuka żony" jest szczęśliwie zakochany i na Facebooku publikuje zdjęcia z partnerką. Widać, że oboje uwielbiają podróżować.