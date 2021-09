"Rolnik szuka żony 8": Padł rekord listów! Kamila podbiła serca nawet wśród kobiet!

Wczoraj, w niedzielę wielkanocną, poznaliśmy dziewięciu bohaterów najnowszej edycji "Rolnik szuka żony 7"! Wśród nich aż dwie kobiety oraz pierwszy raz w historii - dwóch braci! Chętni mogą nadsyłać listy do 29 maja, a uczestnicy, którzy dostaną ich najwięcej, wejdą do programu i poznamy ich dalsze losy. Przy okazji startu nowego sezonu show poznaliśmy również pewien sekret związany z produkcją. Wiedzieliście o tym? "Rolnik szuka żony" - listy do uczestników Siódma edycja "Rolnik szuka żony" szykuje się naprawdę wyjątkowa - wszyscy uczestnicy, którzy szukają miłości, zdobyli już ogromną sympatię widzów, co z pewnością przełoży się również na listy od potencjalnych kandydatów. Wśród nich są m.in. bracia - Jakub i Piotr, którzy razem prowadzą duże gospodarstwo pod Radomiem. Już teraz widzowie zastanawiają się, co będzie, jeśli obaj przejdą do kolejnego etapu i będą musieli zaprosić do swoich domów po trzy kandydatki! Czy do show trafią również Magdalena i Joanna? Panie zdobyły mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat nie tylko wyglądu, ale i osobowości! Czy dostaną również wystarczającą ilość listów, żeby trafić do show? Jeden z internautów zaczął zastanawiać się, co dzieje się z listami do uczestników, którzy dostali ich najmniej. Produkcja na Facebooku zdradziła ten sekret: A co się dzieje z tymi co nie dostaną się do programu? Czy listy do nich są dostarczone?I sami się kontaktują hmm tak się zastanawiam - zapytała jedna z internautek. Tak. Rolnicy, którzy nie dostaną się do Programu, otrzymają swoją korespondencję - odpowiedziała produkcja. A to oznacza, że każdy z nich ma szansę na miłość, niezależenie, czy dostanie się do show czy nie....