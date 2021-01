"Rolnik szuka żony": Anna Michalska jest zakochana! Jak zmieniła się rolniczka z drugiej edycji programu?

Anna Michalska była pierwszą kobietą w historii polskiej edycji "Rolnik szuka żony", która szukała miłości w programie. Co prawda wybrała jednego z kandydatów, Mariusza Smagę i mężczyzna nawet się oświadczył, ale ich relacja szybko się zakończyła, a rolniczka zwróciła pierścionek zaręczynowy w jednym z odcinków na oczach milionów widzów.

Po zakończeniu emisji drugiej edycji "Rolnika" Anna korzystała z popularności, jaką dał jej udział w hicie TVP. Pojawiała się na imprezach branżowych, targach, brała udział w Wielkim Teście Wiedzy i można było ją zobaczyć w roli gościa w "Pytaniu na śniadanie".

Potem było głośno o relacji Anny Michalskiej ze Zbyszkiem Kraskowskim z czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Oboje poznali się na jednej z imprez branżowych i w sieci zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia. Jak się potem okazało, była to relacja wyłącznie przyjacielska. Teraz jednak Anna Michalska znalazła miłość! Jak zmieniła się rolniczka? Planuje ślub?

Anna Michalska w rozmowie z "Pomponikiem" zdradziła, że w jej życiu prywatnym ostatnio zaszły spore zmiany. Jak sama stwierdziła, nie jest już zdeklarowaną singielką i choć początkowo nie dawała tej relacji szans, teraz jest szczęśliwa u boku nowego partnera. Mężczyzna poznał już syna Anny i obaj mają ze sobą świetny kontakt.

Zaczepił mnie w sieci, a ja od razu powiedziałam mu, żeby dał sobie spokój, bo jest dla mnie za młody. Zniechęcałam go, straszyłam i nie odpowiadałam na wiadomości. Nie zliczę, ile razy dałam mu kosza przez różnicę wieku, ale kiedy wyrzucałam go drzwiami, on wchodził oknem. W końcu postanowiłam sprawdzić, co to za twardy zawodnik i okazało się, że dla niego przestałam być zagorzałą singielką - powiedziała Anna Michalska z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Pomponikiem.