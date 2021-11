Stanisław jako jedyny w 8. edycji "Rolnik szuka żony" nie wybrał żadnej z kandydatek, przez co nie udał się też na rewizyty. Teresę, Roksanę i Olę trzymał w niepewności do końca. W szczerej rozmowie z Martą Manowską nie wykluczył jednak, że być może ta jedyna czeka na niego w odrzuconych listach. Z kolei Teresa postanowiła podsumować swój pobyt na gospodarstwie Staszka. To, co napisała mocno zdziwiło widzów:

Teresa możesz powiedzieć czemu o nim mówicie w samych superlatywach jak on Was tylko wykorzystał? - zapytał zaciekawiony fan.

Co takiego napisała Teresa, że wzbudziła takie reakcje?

"Rolnik szuka żony": Teresa podsumowuje udział w programie. Zaskakujące słowa o Stanisławie

Stanisław cieszył się popularnością już od pierwszego odcinka "Rolnik szuka żony", gdzie zachwycił widzów 200-metrowym pałacem. Po czasie okazało się, że wielki biały dworek należy do jego rodziców a rolnik nie mieszka w nim na co dzień. Widzowie poczuli się oszukani i nie szczędzili Stanisławowi krytyki, jednak on podkreślał, że mówił o tym przed kamerami, jednak nie zostało to wyemitowane.

Nieporozumienie z miejscem zamieszkania rolnika to nie jedyny powód, przez który na Stanisława spadł hejt. Widzowie mieli mu za złe, że nie traktuje uczestniczek poważnie. Określili go mianem "zimnego i nieprzystępnego", który nawet nie chce budować relacji z programie i zastanawiali się, dlaczego trzyma dziewczyny na gospodarstwie aż do ostatniego dnia. Dodatkowo oburzenie widzów wywołał fakt, że w jednym z odcinków, jako jedyny nie zorganizował spotkania z rodziną. Po chwili okazało się jednak, że rodzina i przyjaciele rolnika nie chcieli brać udziału w programie, a atmosfera na grillu, którego spędził tylko w towarzystwie Oli, Roksany i Teresy, widzowie określili mianem "grobowej". Ostatecznie Stanisław nie wybrał żadnej kandydatki. Uczestniczki spodziewały się takiej decyzji, chociaż Roksana przyznała, że według niej Teresa miała największe szanse na to, by zostać wybraną. Tak się jednak nie stało. A jak udział w programie podsumowuje sama Teresa? Jej wpis zaskoczył fanów!

Mat. promocyjne, TVP

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Roksana, kandydatka Stanisława, śmieje się z jego wyboru?

"Rolnik szuka żony": Teresa dziękuje Stanisławowi i jego rodzinie. Jednak ich poznała?

Odrzucona przez Stanisława Teresa z "Rolnik szuka żony" postanowiła podsumować swój pobyt na gospodarstwie rolnika. Podkreśliła, że została tam ciepło przyjęta i świetnie spędziła czas nie tylko w gronie uczestniczek ale również Stanisława i jego najbliższych:

Coś się kończy, coś się zaczyna 🙂 Chcę podziękować wszystkim za tyle dobrych słów, wiadomości, wsparcia i dobrych myśli. Ich ogrom mnie szczerze miło zaskoczył! Za kibicowanie, niektóre śmieszne żarty 😁 Szczególne podziękowania dla osób, które oglądając pamiętały, że widzą kilka minut z kilku dni 😊 Bardzo się cieszę, że mogłam poznać @pytlarzsta @aleksandracio @schminkenbysarna Rodziców i Braci. Są bardzo dobrymi, ciekawymi, inspirującymi ludźmi. Za tak ciepłe przyjęcie i za rozmowy. Za świetnie spędzony czas, za tyle powodów do śmiechu i uśmiechu. Dla mnie program się skończył, ale na szczęście zostało to co najważniejsze - wspomnienia, doświadczenia i ludzie ❤️ dziękuję! - napisała na Instagramie

Facebook/rolnikszukazony/

Wygląda na to, że zawiązane w programie przyjaźnie zostaną z nią na dłużej:

- Jesteś fajniejsza niż w telewizji ❤️ Tesia 🥰 - napisała Ola

- Ola to zupełnie tak jak Ty 😁😘 - odpowiedziała jej Teresa

Szczery wpis Teresy z "Rolnik szuka żony" skomentowali również trzymający za nią kciuki widzowie:

- A najważniejsze i najpiękniejsze to nie zatracić SIEBIE ❤️

- Prawda! Na szczęście nikt z nas nie zatracił siebie 😊 - podkreśliła Teresa

- Powiem tylko tyle, niech chłopak żałuję 🙊 Widać, że jesteś fajna dziewczyna ❤️❤️❤️

- Wszystkie dziewczyny zajebiste, piękne, ułożone. Tylko Stachu jakiś dziwny typ

- Teraz dopiero będziesz miała wzięcie, bo wszyscy poznali Cię jaka jesteś. Teraz to faceci będą zabiegać o Twoje względy 😍

- Dobrze było Cię zobaczyć w programie! A miłość na pewno gdzieś na Cb czeka ❤️

SCREEN/TVP ROLNIK SZUKA ŻONY

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Fani podzieleni "wyborem" Stanisława: "U niego przegrać to tak jak wygrać"

Jednak nie wszyscy rozumieją, dlaczego Teresa wypowiada się o Stanisławie w takich superlatywach. W końcu zgłosiła się do programu by znaleźć miłość a rolnik nie dał jej nawet szansy. Podobnie w przypadku pozostałych jej dwóch koleżanek:

Teresa możesz powiedzieć czemu o nim mówicie w samych superlatywach jak on Was tylko wykorzystał? Chyba, że to wy nie traktowałyście poważnie, jakbyście były na darmowych koloniach... Przepraszam za tak mocne słowa ale to się kupy nie trzyma, jakbyście coś ukrywały.

Teresa jednak nie odpowiedziała na ten komentarz. Myślicie, że zabierze głos?