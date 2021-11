Kogo do następnego etapu "Rolnik szuka żony" wybierze Magda? Czy wśród kandydatów, których zaprosiła na pierwszą randkę piękna rolniczka znajdzie tego jedynego? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani hitu prowadzonego przez Martę Manowską. W sieci pojawił się fragment programu TVP z zaskakujących randek Magdy z przystojnym marynarzem i hodowcą węży! Widzieliście, jak rolniczka reagowała na ich wypowiedzi? Najbardziej zaskakujące randki Magdy Magda jest jedyną kobietą, która bierze udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie ona otrzymała rekordową liczbę listów od zainteresowanych nią mężczyzn - dokładnie 386 listów. Rolniczka skradła serca mężczyzn, a widzowie bardzo ją polubili i trzymają kciuki, żeby znalazła wielką, prawdziwą miłość. W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" widzieliśmy pierwsze spotkania Magdy z kandydatami, których zaprosiła do pierwszego etapu. Po krótkich rozmowach będzie musiała wybrać swoich faworytów, którzy przejdą do drugiego etapu. W sieci pojawił się fragment odcinka z najbardziej zaskakujący i randkami Magdy! Wyznania marynarza i hodowcy węży wyraźnie zaskoczyły rolniczkę, a jak ich spotkania komentują internauci? - Tego z wężem bym się bała ze mnie udasza 😂 - Wśród tyłu kandydatów, ci wybrani byli najlepsi ??? Aż się nie chce wierzyć 🙂 - Albo chłopa ni ma bo plywo, albo jest, ale z kumplami wężami 😅🤣 noooo nie- komentują internauci na Facebooku. Widzieliście ten fragment programu "Rolnik szuka żony" w którym Magda rozmawia z marynarzem i hodowcą węży? Jeżeli nie to musicie zobaczyć to nagranie! Zobacz także: Padł rekord w "Rolnik szuka żony"! To Magdalena dostała najwięcej listów. Miała...