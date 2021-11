"Rolnik szuka żony" Fani podzieleni "wyborem" Stanisława: "U niego przegrać to tak jak wygrać"

Stanisław w "Rolnik szuka żony 8" jest coraz bliżej podjęcia decyzji o tym, której z dziewczyn da szansę na rozwijanie ich znajomości. O jego serce walczą jeszcze Ola, Roksana i Tereska, to właśnie z Tereską wybrał się na kolejną randkę. Zanim jednak zaprosił dziewczynę na spotkanie, zaczął narzekać... na zmęczenie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Gdzie tak naprawdę mieszka Stanisław? Produkcja zabiera głos w sprawie! Kogo odrzuci Stanisław w "Rolnik szuka żony 8"? Stanisław nie jest wylewny w uczuciach i nawet podczas randek z dziewczynami trzyma dystans i nie mówi zbyt wiele o sobie. Plusem jest jednak to, że wszystkie kandydatki czują się na równi. Zanim rolnik poszedł na randkę z Teresą przyznał: Czuję zmęczenie fizyczne, ale jeszcze bardziej psychiczne tym co się tutaj dzieje. Zrobiła się fajna, komfortowa sytuacja, dziewczyny nie są natarczywe, jedna nie próbuje w jakiś niefajny sposób przeskoczyć drugiej i dają mi pole żebym mógł sobie to na spokojnie analizować. [...] Zbliżamy się ku końcowi, trzeba podjąć decyzję. Cały czas się zastanawiam nad tym wyborem - mówił Stanisław. Stanisław nie wie, kogo jeszcze wybierze, ale wie, którą z dziewczyn odrzuci. Nie zdradził jednak jej imienia: Mam pewne przekonanie do kogoś, kogo nie wybiorę. Ta osoba może to podejrzewać, chociaż nie widzę oznak. Nie wiem, może to reakcja taka, że wciąż się stara. Może gdyby coś się miało wydarzyć, to powinno mieć to miejsce do tej pory - mówił zawile. Zobacz także: " Rolnik szuka żony": Stanisław zaskoczył widzów: "Ten uśmiech mówi wszystko" Randka rolnika z Tereską obyła się bez fajerwerków, a rozmowy były zdawkowe: Stanisław: Pytaj o co chcesz. ...