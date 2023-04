"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz w odważnej sukience na chrzcie. "Piękna, taka sylwestrowa" 

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" razem z rodziną znalazła chwilę wolnego czasu i zdecydowała się wybrać na basen. Uczestniczka hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że oprócz szaleństw z dziećmi skorzystała też ze strefy relaksu i zabiegów spa. W relacji Małgorzaty Borysewicz nie byłoby nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy zaprezentowała się w bikini. Co za forma! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pozuje w bikini Małgorzata Borysewicz była jedną z pierwszych rolniczek, które zdecydowały się na poszukiwanie miłości w programie "Rolnik szuka żony" . Szybko okazało się, że Małgosia i Paweł są dla siebie stworzeni i niedługo po zakończeniu przygody z programem wzięli ślub i wspólnie wychowują dwójkę dzieci: Blankę i Rysia. Po narodzinach córeczki Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" zdecydowała się zawalczyć o formę życia i zmieniła styl życia. Obecnie rolniczka może pochwalić się rewelacyjną figurą i podczas rodzinnego wyjazdu zdecydowała się zaprezentować sylwetkę w bikini. Plan był taki: jedziemy gdzieś, gdzie można się wyszaleć z dzieciakami w wodzie, ma być bezpiecznie, blisko restauracji, z noclegiem na miejscu, konieczne SPA, opalanie na zewnątrz. Plan wykonany w 100% - napisała na Instagramie Małgorzata Borysewicz. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz pokazała zdjęcie Pawła sprzed lat. Blanka to cały tata! Internauci są pod wrażeniem figury Małgorzaty Borysewicz. Rolniczka nie ukrywa, że aktywność sportowa i zdrowa, zbilansowana dieta prowadzą do spektakularnych efektów. -Rewelacja😍 Jaka figura, piękny strój😍 - Błogiego relaksu Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz chwali się weselną...