"Rolnik szuka żony 10": Nowy odcinek aż dwa razy w Wielkanoc. Manowska zdradza szczegóły

"Rolnik szuka żony" to prawdziwy randkowy hit Telewizji Polskiej i już od ośmiu sezonów pomaga rolnikom znaleźć miłość i spełnić marzenie o rodzinie. Marta Manowska właśnie zapowiedziała zerowy odcinek 9. edycji, w którym widzowie zobaczą wizytówki potencjalnych kandydatów, a tymczasem fani apelują, aby w programie było więcej takich uczestników jak Kamil, a nie Stanisław czy Kamila... Słusznie? Pilot 9. edycji "Rolnik szuka żony" już w Wielkanoc! 9. edycja programu "Rolnik szuka żony" tradycyjnie na ekranie Telewizji Polskiej pojawi się we wrześniu, a już w Wielkanoc fani zobaczą zerowy odcinek nowej edycji, w którym zostaną zaprezentowane sylwetki uczestników. Zgodnie z zasadami piątka rolników, którzy otrzymają największą ilość listów pojawi się w programie. Marta Manowska zapowiedziała, że zerowy odcinek 9. edycji "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w Lany Poniedziałek (18 kwietnia) o godz 21.15. Dzień dobry! Czy wiecie, że widzimy się już za 11 dni? Zerowy odcinek 9 edycji Rolnik szuka żony TVP w TVP1 w Lany Poniedziałek 18 kwietnia o 21:15 Marta pozdrawia! - czytamy na Facebooku "Rolnik szuka żony". Ostatnia edycja "Rolnik szuka żony" wywołała niemałe kontrowersje ze względu na uczestników, którzy byli bardziej przedsiębiorcami niż rolnikami. To nie do końca spodobało się fanom randkowego hitu TVP i zatęsknili do poprzednich edycji, dlatego apelują w komentarzach: - Super. Oby nie było tym razem kandydatów i kandydatek co mają parcie na szkło lub szukają sezonowych pracowników. - Ciekawe czy będą pokazani prawdziwi rolnicy czy tacy co liczą na darmową reklamę? - Od odcinków i tak lepsze są komentarze -...