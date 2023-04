Roksana z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoim komentarzem pod zdjęciem córeczki Joanny i Kamila! Para, która poznała się na planie randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki została rodzicami, a radosną wiadomość przekazali producenci programu. Fani ruszyli z gratulacjami, a swój komentarz opublikowała również Roksana. Czyżby właśnie zdradziła, że w jej życiu również szykują się jakieś zmiany? Sprawdźcie, co napisała! Roksana z "Rolnik szuka żony" opublikowała zaskakujący komentarz Roksana wzięła udział w przedostatniej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Stanisława. Jak już wiemy rolnik nie związał się z żadną ze swoich kandydatek, a Roksana znalazła swoje szczęście już po programie. Kilka miesięcy temu okazało się, że Roksana z "Rolnik szuka żony" zaręczyła się ze swoim partnerem i teraz wszystko wskazuje na to, że zakochani szykują się do ślubu. Dziś Roksana zaskoczyła internautów publikąc w sieci komentarz, który może wskazywać na to, że to nie koniec zmian w jej życiu! Roksana złożyła gratulacje dla Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony", którzy zostali rodzicami i dodała cos od siebie... Ten rok będzie wyjątkowym rokiem dla większości z Nas🤩 Piękne gratulacje ❤️- napisała na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pisze o przeprowadzce, a fanka martwi się o bezpieczeństwo dzieci Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rolnik szuka żony (@rolnikszukazonytvp) Komentarz Roksany zaintrygował internautów. Fani...