Małgorzta Borysewicz z " Rolnik szuka żony " zaskoczyła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych zdjęciem ciążowej stylizacji. Czy to oznacza, że rolniczka znów jest w ciąży i po raz trzeci zostanie mamą? Uczestniczka hitu TVP1 szybko rozwiała te wątpliwości i okazuje się, że udostępniła wspomnienie sprzed roku, kiedy czekała na narodziny córeczki Blanki. Dzewczynka przyszła na świat jesienią 2020 roku. Czyżby rolniczka zatęskniła za ciążowym stanem i planowała kolejne dziecko? Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" z ciążowym brzuszkiem. Co za wpomnienia! Małgorzata Borysewicz znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony" i nie miała wątpliwości, którego z kandydatów powinna wybrać. Para szybko podjęła decyzję o ślubie i obecnie są rodzicami dwójki dzieci i wspólnie pracują na gospodarstwie. Ryś przyszedł na świat w lutym 2019 roku, a jesienią 2020 urodziła się Blanka. Dziewczynka w tym roku będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny, a tymczasem Małgorzata Borysewicz opublikowała na Instastory zdjęcie w ciążowej stylizacji. Czyżby rolniczka planowała kolejne dziecko? Uczestniczka "Rolnika" nie kontynuowała tego tematu w relacji i wygląda na to, że po prostu udostępniła wspomnienie z okresu ciąży. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ilona zamieściła wymowny post, czy to o rozstaniu z Adrianem? Jakiś czas temu Małgosia Borysewicz odzyskała sylwetkę po ciąży, decydując się na zdrowy styl życia i ćwiczenia pod okiem trenera. Rolniczka wygląda doskonale, ale nie odmawia sobie pysznych deserów, które zawsze serwuje swojej rodzinie w niedzielne popołudnia. Ostatnio Małgosia i Paweł Borysewiczowie wzięli udział w sesji zdjęciowej zapowiadającej nowy projekt rolniczki....