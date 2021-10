"Rolnik szuka żony": Tak wygląda finał 8. edycji! Mina Kamili wiele zdradza...

Wreszcie ruszyła długo wyczekiwana 7. edycja " Rolnik szuka żony" . Swojej drugiej połówki w tej edycji szukają: Magdalena, Maciej, Paweł, Dawid i Józef. Ten ostatni nieco podpadł internautom. Co wydarzyło się u najstarszego uczestnika tej edycji - Józefa podczas czytania listów od kandydatek? Zobacz także: Maciej z "Rolnik szuka żony" zakochał się już w pierwszym odcinku! Czegoś takiego jeszcze nie było Czy 68-letni Józef znajdzie miłość w "Rolnik szuka żony 7"? Uczestnicy 7. edycji "Rolnik szuka żony" już nie mogli doczekać się momentu, w którym będą mogli przeczytać listy od kobiet i mężczyzn, którzy chcą starać się o ich względy na antenie TVP. 68-letni Józef ze wsi Tarzymiechy Trzecie już od pierwszej chwili nie miał wątpliwości, że wśród zgłoszeń znajdzie wymarzoną dla siebie kobietę. W rozmowie z Martą Manowską od razu określił, że szuka kobiety do życia, a nie tylko do łóżka. Jednocześnie dodał, że "kochać się lubi, ale to przecież nie wszystko". Józef odrzucił sporo kandydatek. Jedna z nich była od niego starsza, jednak on szuka kobiety młodszej co najmniej z 10 lat. Innym razem kandydatkę skreślił fakt, ze dołączyła zdjęcie w słonecznych okularach przez co nie można było dostrzec jej oczu. Inna paliła papierosy. Było również zgłoszenie, po którym Józef zdecydował się zadzwonić do autorki listu. - Czemu taka smutna jesteś? Zapracowana? - spytał patrząc na zdjęcie - Na weselu wtedy byłam - Skacowana? - Nie. Jak się nie podobam no to trudno... - No nie, dziękuję Na niezbyt udaną rozmowę zwróciła również uwagę Marta Manowska: Możesz być milszy? Wybredność Józefa skomentowali...