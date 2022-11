Znajomi Zuzy obnażyli jej kłamstwa przed Tomaszem z "Rolnik szuka żony". "Chciałbym wrócić do domu sam i chcę zostać sam".

Zuza obawiała się konfrontacji Tomasza z "Rolnik szuka żony" ze swoimi znajomymi. I słusznie. Okazało się, że jednak rozmowa wystarczyła, by przekreślili wszystko, co zbudowali między sobą na gospodarstwie rolnika.

A to niespodzianka. Ktoś tu kłamie - usłyszał Tomasz od bliskich Zuzy.

Gdy rolnik zdał sobie sprawę, że obraz idealnej partnerki może być złudny, postanowił nie kontynuować dalej tej relacji:

Ja w tym momencie boję się zaryzykować kolejną randką. Ja nie chcę.

Zobaczcie, co wydarzyło się w odcinku!

"Rolnik szuka żony 9": Zuza okłamywała Tomasza? "Ktoś tu kłamie"

Tomasz z "Rolnik szuka żony" zdecydował, że chce kontynuować swoją znajomość z Zuzią. Rodzina Tomasza z "Rolnik szuka żony" nie była zachwycona jego wyborem. Ich faworytką była Kasia, która zalała się łzami, gdy okazało się, że rolnik wybrał jej rywalkę.

Tomasz i Zuza z "Rolnik szuka żony" wydawali się być w sobie zauroczeni. Nie bali się nawet głośno mówić o ślubie i budowie wspólnego domu. Babcia rolnika próbowała przemówić wnukowi do rozsądku, przypominając mu, że kilka dni to zdecydowanie za mało, by dobrze poznać drugą osobę. Podczas rewizyty Zuza ponownie zabrała rolnika na teren, gdzie odbyła się ich pierwsza randka, a przechodząc obok kapliczki wizualizowali siebie jako parę młodą. Niestety czar prysł podczas spotkania Tomasza z "Rolnik szuka żony" z przyjaciółmi Zuzy.

Jednocześnie rolnik zauważył zmianę zachowania dziewczyny na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni:

Ja nie wiem, czy ona się w ogóle cieszy z tego wszystkiego.

Zwrot akcji miał jednak miejsce podczas spotkania Tomasza z "Rolnik szuka żony" z przyjaciółmi Zuzy, którego się obawiała. Jak się okazało, słusznie.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": 23-letnia kandydatka Tomasza R. urodziła. Znamy płeć dziecka!

W rozmowie wyszło na jaw, że Zuza nie do końca przedstawiła się Tomaszowi K. z "Rolnik szuka żony" szczerze. Tomasz przekonany był, że jego wybranka podobnie jak on, jest domatorką i nie lubi imprezować:

A to niespodzianka. Ktoś tu kłamie - powiedziała jej siostra.

Tomasz nie ukrywał, że jest zmieszany i dopiero podczas rewizyty otrzymał obraz Zuzi, "która lubi sobie poszaleć i co ma ochotę to zrobi, a niekoniecznie ma takie plany poważne jak on".

- Wydajesz się nam nieco kontrastowym zestawieniem z Zuzią ale oczywiście jesteśmy ciekawi jak ta znajomość się dalej potoczy - kontynuowała jej siostra.

- Dlaczego kontrastowym?

- Z uwagi na to, że my już Zuzię trochę znamy. Jest bardziej porywcza, typ imprezowicza, a ty stonowany, spokojny. Taki cichy trochę, coś innego niż Zuzia.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Sylwia wystąpi w "Hotelu Paradise"?! "Będę miała już wprawę"

Tomasz z "Rolnik szuka żony" uświadomił znajomym Zuzi, że oceniał ją jedynie przez pryzmat tego, co zdążyła mu pokazać przez ostatnie kilka dni.

Zuzia była zagadką ale jakoś się pokazywała przez ten tydzień tylko pytanie kogo pokazywała - podsumował.

Dalsze oceny Zuzi z ust znajomych nie napawały optymizmem:

Nikt nie jest bez wad, ale to zależy czy on zaakceptuje te jej cechy o których on jeszcze nie wie czy nie.

Tomasz próbował zmienić tory tej rozmowy i zapytać o plusy Zuzi:

- Wesoła, taka otwarta na ludzi

-Człowiek otwarty to taki, którego ja przychodzę i poznaje od razu.

- Ale wiesz, tutaj były inne okoliczności, kamery i cała ekipa, więc też człowiek jest taki stonowany, przygaszony, niz jakbyś poznał Zuzię w innych okolicznościach jakiś gdzie tam, yyyy...

- W klubie?

- Nie chciałam tego powiedzieć, bo Zuzia przecież nie imprezuje ale no tak.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Mateusz pokazał wymowne zdjęcie. Po programie znalazł miłość?

"Rolnik szuka żony 9": Tomasz odrzuca Zuzę

To, co wydarzyło się podczas rewizyty, dało Tomaszowi z "Rolnik szuka żony" do myślenia. Jego entuzjazm opadł.

Ja mam wrażenie, że inną Zuzię maiałem na gospodarstwie a o innej mówi jej rodzina i znajomi. Nie tego oczekuję, że inną osobę poznam w programie a inną dostanę po programie.

Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" wyrzucił Zuzi również fakt, że uczucia i zaangażowanie ukazywała mu tylko i wyłącznie w obecności kamer:

Ale otoczka się kończy i moim zdaniem lepiej jest przy otoczce niż bez otoczki. Jak są chłopaki jest lepiej i nie wiem jaką będę miał Zuzę po programie.

Tomasz zdecydował przerwać znajomość z Zuzą z "Rolnik szuka żony" po rewizycie w jej domu i rozmowie z przyjaciółmi:

- Ja w tym momencie boję się zaryzykować kolejną randką. Ja nie chcę

- Mi jest ogromnie przykro, jestem w szoku.

- Chciałbym wrócić do domu sam i chcę zostać sam.

Tomasz z "Rolnik szuka żony" podsumował, że miał wrażenie, że Zuza mówiła mu jedynie to, co chciałby usłyszeć, a nie to, co faktycznie czuła. Dziewczyna miała jednak inne zdanie:

Czuje się strasznie, tym bardziej, że zaryzykowałam wszystko i postawiłam na jedną kartę, te studia tylko po to, by być bliżej. A dostaje taki cios.

Myślicie, że Tomasz jeszcze przemyśli swoją decyzję? A może jednak postanowi odezwać się do Kasi i to jej dać kolejną szansę?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Odesłanie Konrada wywołało burzę. Fani: "Kolejka kobiet będzie pod drzwiami"

Mat. prasowe Rolnik szuka żony