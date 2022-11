"Rolnik szuka żony 9": Odesłanie Konrada wywołało burzę. Fani: "Kolejka kobiet będzie pod drzwiami"

Kamil z "Rolnik szuka żony" 8 jednak znalazł miłość w programie? Niedawno jeden z portali dotarł do informacji, że rolnik jest szczęśliwie zakochany i nawet został "przyjęty jako przyszły zięć", a teraz jedna z internautek sugeruje, że para już wakacje mieszkała razem. Faktycznie Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" planują wspólną przyszłość? Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" 8 mieszkają razem? Kamil z "Rolnik szuka żony" 8 to zdecydowanie najbardziej lubiany uczestnik obecnej edycji. Z szacunkiem podchodzi do swoich kandydatek i poważnie myśli o życiu. Fanom programu przypomina uczestników z pierwszych edycji, którzy faktycznie szukali miłości, a nie popularności. Kamil pożegnał już jedną ze swoich kandydatek , która sama zrezygnowała z dalszego pobytu w gospodarstwie rolnika, a teraz serwis pomponik.pl informuje, że uczestnik wybrał jedną z kandydatek i jest to... Joann a: Złożył wizytę w jej domu i został przyjęty jako przyszły zięć! Naprawdę są zakochani - informuje pomponik.pl. Te informacje na jednej z grup dla fanów rolnika potwierdza internautka, która sugeruje, że Kamil i Joanna mieszkali razem już w wakacje, a dziewczyna miała szukać pracy w okolicy, gdzie rolnik prowadzi gospodarstwo: Z tego co wiem to już w wakacje mieszkała u niego bo szukała pracy w firmie gdzie pracuje mój brat i chwaliła się, że brała udział w programie - napisała jedna z internautek na zamkniętej grupie dotyczącej fanów programu. Zobacz także: " Rolnik szuka żony" 8: Tomasz oczarował Kamilę!? Zaskakujące słowa w zwiastunie nowego odcinka! Internauci coraz częściej wskazują na to, że Kamil jednak zdecyduje się wybrać jedną z kanydatek. Co prawda uczestnik poinformuje o tym podczas finałowego odcinka, ale fani...