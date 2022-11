"Rolnik szuka żony 9": 23-letnia kandydatka Tomasza R. urodziła. Znamy płeć dziecka!  

Tomasz z "Rolnik szuka żony" po tym, jak zakończył swój pobyt w gospodarstwie Kamili stał się aktywny w mediach społecznościowych, gdzie coraz chętniej odpowiada na pytania internautów. Tym razem mężczyzna został zapytany o propozycje, jakie otrzymuje po programie i zdradził, że ich ilość jest zaskakująca! Czy Tomasz pobił już rekord Kamili, która dostała 500 listów i otrzymał więcej wiadomości? Tomasz z "Rolnik szuka żony" 8 o propozycjach matrymonialnych po programie! Decyzja Kamili z "Rolnik szuka żony" wywołała w sieci lawinę komentarzy. Widzowie byli niemal pewni, że rolniczka wybierze Tomasza, co najwyraźniej podejrzewał też Jan, który jako pierwszy opuścił jej gospodarstwo . Tymczasem Kamila zdecydowała się kontynuować znajomość z Adamem, a przeważyć na jej decyzji miało zaangażowanie mężczyzny w pracę w pieczarkarni. Po tym, jak Tomasz opuścił program widzowie pisali w komentarzach, że tak naprawdę to on jest największym wygranym i gratulowali mu, że wykazał się dojrzałą postawą. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Janek zszokowany wyborem Kamili. Zaskakujący komentarz! Teraz Tomasz został zapytany na Instagramie, czy udział w programie przyczynił się do tego, że otrzymuje propozycje matrymonialne: Dużo otrzymałeś propozycji matrymonialnych po programie? - zapytał jeden z internautów. Kandydat Kamili wyznał, że faktycznie otrzymuje propozycje i zdradził, że jest ich naprawdę bardzo dużo: - Jest tych wiadomości. Chyba muszę pomyśleć o otworzeniu biura matrymonialnego - napisał szczerze Tomasz. Co prawda Tomasz nie znalazł miłości w programie "Rolnik szuka żony", ale rozpoznawalność, jaką zdobył może przyczynić się do tego, że dopiero teraz pozna swoją drugą...