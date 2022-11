"Rolnik szuka żony 9": Mateusz pokazał wymowne zdjęcie. Po programie znalazł miłość?

Adam z "Rolnik szuka żony" ma żal do producentów programu? Były kandydat Kamili podczas relacji na IntaStories pokazał ich wspólne zdjęcie i zdradził, co działo się na randce z rolniczką. Adam uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o kulisach spotkania z Kamilą. Czego nie zobaczyli widzowie z programie? Spójrzcie tylko, co napisał Adam! Adam z "Rolnik szuka żony" o randce z Kamilą Finał ósmej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. Zaledwie kilka dni temu Telewizyjna Jedynka wyemitowała ostatni odcinek uwielbianego przez widzów programu. W finale dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się dalsze losy wszystkich rolników i rolniczek. Dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" swoje drugie połówki znaleźli Kamil i Krzysztof. Stanisław znalazł miłość po programie, a Elżbieta i Kamila są singielkami. W finale dowiedzieliśmy się dlaczego Kamila wybrała Adama i dlaczego ich relacja się nie rozwinęła. Adam nie ukrywał, że miał żal do rolniczki. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": To dlatego Adam nie walczył o Kamilę! Zacytował jej SMSy W trakcie programu na Kamilę wylało się sporo hejtu. Internauci krytykowali rolniczkę m.in. za to, jak zachowywała się na randkach ze swoimi kandydatami. Teraz Adam opublikował w sieci zdjęcie z randki z Kamilą i zdradził, że widzowie widzieli zaledwie mały fragment ich rozmów. Czyżby miał żal za to, jak producenci pokazali ich randki w programie? Pewnie nie uwierzycie, ale podczas randki potrafiliśmy też rozmawiać i się śmiać - napisał Adam. Randka trwała 2h, a w odcinku były pokazane tylko 5 min- dodał. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila o relacjach z Adamem po programie! "Poza kamerami lepiej się dogadujemy" Przypominamy, że ostatnio pojawiły...