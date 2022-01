"Rolnik szuka żony": Teresa jest w ciąży? Odpowiedziała! "Jednego nie przewidziałam"

Stanisław z "Rolnik szuka żony" zapewnia, że ma dobry kontakt z kobietami, które zaprosił do swojego gospodarstwa, jednak drobne złośliwości, jakimi się wymieniają w mediach społecznościowych świadczą o czymś innym. Niedawno to Aleksandra wbiła szpilę Stanisławowi, mówiąc w finale 8. edycji "Rolnik szuka żony", że przytył, na co rolnik odpowiedział. A teraz Stanisław zażartował z Teresy i otrzymał odpowiedź, której zupełnie się nie spodziewał! Żarty Stanisława i Teresy z "Rolnik szuka żony". Kandydatka rolnika zabawnie podsumowała jej pobyt w gospodarstwie Stanisław przez całą ósmą edycję "Rolnik szuka żony" wzbudzał ogromne kontrowersje. W programie został pokazany jako nudny i zdystansowany wobec kandydatek, z czym się zupełnie nie zgadza i pisze o tym otwarcie na swoim instagramowym koncie . Jakiś czas temu Stanisław odpowiedział Aleksandrze na żarty z jego wagi , a teraz został zapytany przez fana podczas Q&A o uroczy wrok Teresy: Widziałeś oczy Tereski? - zapytał Stanisława jeden z internautów. Stanisław z nutą złośliwości odpowiedział i jednocześnie, próbował wytłumaczyć się przed Teresą: Tak, zabrała je ze soba na te 5 dni pobytu - napisał Stanisław i dodał: Sorry @tesijka musiałem Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław nie zamieszka w dworku, jak idzie remont jego mieszkania? Odpowiedział Co ciekawe Teresa szybko zareagowała na żarty Stanisława i zaskoczyła mocną ripostą. W ten sposób dała do zrozumienia rolnikowi, że delikatnie przesadził? I teraz już nie mogę powiedzieć "gdzie ja miała oczy?" @pytlarzsta też musiałam - napisała wprost Teresa Kandydatki Stanisława już w finale "Rolnik szuka żony" otwarcie żartowały z...