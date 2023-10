Tuż po zakończeniu ósmej edycji "Rolnik szuka żony 8" Stanisław, jeden z uczestników show, pokazał światu swoją nową partnerkę, Anię, którą poznał dwa miesiące po zakończeniu zdjęć. W sieci pojawiło się zaś mnóstwo plotek, że to właśnie dlatego mężczyzna nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek. Jak było naprawdę?

Reklama

Stanisław z "Rolnik szuka żony 8" o plotkach o eks partnerce

Udział Stanisława w "Rolnik szuka żony" wzbudził sporo emocji - rolnik nie chciał kontynuować relacji z zaproszonymi na gospodarstwo dziewczynami, co od razu wzbudziło niepokój niektórych fanów, ale i spowodowało lawinę spekulacji. Najczęściej pojawiały się zarzuty, że Stanisław odrzucił wszystkie partnerki, bo chciał wrócić do swojej... eks narzeczonej. Kiedy mieliśmy okazję porozmawiać z uczestnikiem hitowego programu TVP 1, nie mogliśmy go o to nie zapytać:

Ja nie jestem tak kreatywny, jak te osoby, które to wymyślają. […] Nie wiem skąd takie informacje się biorą. Nie mam doświadczenia w wymyślaniu takich głupot - powiedział ostro Stanisław.

Zobaczcie rozmowę z rolnikiem!

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław chciał wypromować biznes na programie? Stanowczo odpowiada