Szykuje się kolejny ślub pary z "Rolnik szuka żony"? Wszystko na to wskazuje! Zaledwie kilka miesięcy temu "tak" powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof, a już wkrótce małżeństwem zostaną m.in. Marta i Paweł z siódmej edycji oraz Magda i Seweryn z szóstej edycji. Teraz wszystko wskazuje na to, że do ślubu przygotowuje się również Magda z siódmej edycji! Rolniczka, która znalazła swoje szczęście u boku Kuby pokazała fragment sukni ślubnej.

Magda z "Rolnik szuka żony" pokazała suknię ślubną

Magda z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" już nie ukrywa swojego szczęścia. Rolniczka już rok temu wspominała, że marzy o ślubie ze swoim partnerem, ale przyznała, że wcześniej chciałaby unieważnić ślub kościelny, który wzięła z byłym mężem. Teraz wszystko wskazuje na to, że Magda wkrótce spełni swoje marzenie i powie "tak" Kubie! Magda z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoim szczęściem i zdradziła, że odebrała już suknię ślubną!

Facebook Rolnik szuka żony TVP

Magda z "Rolnik szuka żony" znalazła swoje szczęście u boku Kuby. Mężczyzna wysłał list do rolniczki, ale ze względu na obowiązki ostatecznie nie mógł wciąć udziału w nagraniach programu. Po tym, jak Magda odrzuciła swoich kandydatów postanowiła wrócić do listów i wtedy skontaktowała się z Kubą, który również jest rolnikiem. Między parą zaiskrzyło i szybko pojawiło się prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. Zakochani zaledwie kilka miesięcy temu zostali rodzicami - na świecie pojawił się wówczas ich syn, Marcel. Teraz okazuje się, że wkrótce Magda i Kuba powiedzą sobie tak! Skąd takie podejrzenia? Spójrzcie tylko na to zdjęcie!

Instagram @magdalena_bator

Magda pokazała fragment ślubnej kreacji i opublikowała wymowne emotki z młodą parą.

Odebrana❤️ - napisała wyraźnie szczęśliwa

Wygląda na to, że szykuje się kolejny ślub uczestników "Rolnik szuka żony". Dziś o wybranej dacie ślubu poinformowali także Marta i Paweł, a w 2023 roku na ślubnym kobiercu staną także Kamil i Joanna. Cudowne wiadomości!