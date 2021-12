"Rolnik szuka żony": Stanisław zdradził, dlaczego w programie mieszkał w pałacu rodziców! 

Stanisław z "Rolnik szuka żony" po finale 8. edycji odniósł się do przytyków Aleksandry, która nie szczędziła mu ich w ostatnim odcinku sezonu. Rolnik opublikował na Instastory wymowne zdjęcie i żartobliwie podszedł do tematu. To nie wszystko! Stanisław pokazał też swoje pierwsze zdjęcie z partnerką. Wyglądają na bardzo zakochanych... Kandydatki Stanisława żartowały z niego w finale "Rolnik szuka żony". Jest jego odpowiedź! Finał 8. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudził mnóstwo emocji. Elżbieta potwierdziła swoje rozstanie z Markiem i wspomniała o przykrych słowach, jakie od niego usłyszała. Kamil oświadczył się Joannie na antenie , a Justyna zdradziła, że żałowała odejścia z programu. Z kolei kandydatki Stanisława mówiły wprost, że nie mają żalu do rolnika, ale jego dystans wobec nich nie do końca im się podobał. Teresa zdradziła, że nawet miała sama zrezygnować z pobytu w gospodarstwie rolnika. Roksana, Aleksandra i Teresa, które zaprzyjaźniły się w programie w finałowym odcinku wprost żartowały ze Stanisława , a Ola swoje powitanie z rolnikiem zaczęła od słów: Przytyłeś! Powodzi ci się! - powiedziała wprost do rolnika. Przed kamerami dodała jeszcze: Zmienił się, przytył, opalił się na wakacjach był to znaczy, że dobrze. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kandydatki Stanisława żartują z rolnika w finale! "Przytyłeś!" Stanisław odniósł się do słów Aleksandry i w relacji na Instastory opublikował wymowne zdjęcie z uśmiechem na twarzy i napisał: Dzięki @aleksandracio. #Najpierw masa potem rzeźba W ten sposób po raz kolejny Stanisław udowadnia, że ma poczucie humoru i prywatnie nie jest tak poważnym i zdystanowanym człowiekiem, jak został pokazany w programie....