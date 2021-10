W tym tygodniu uczestnicy "Rolnik szuka żony" musieli podjąć decyzję, których uczestników zaproszą do siebie do domu! Na kogo postawił Paweł? Która z pań ma szansę podbić serce spokojnego rolnika, który marzy o rodzinie i dzieciach? Wsród kandydatek jest zdecydowana faworytka! I nie jest to Sandra. Paweł z "Rolnik szuka żony 7" odrzucił Sandrę! Sandra była wśród piątki dziewczyn, która przeszła do kolejnego etapu. Jednak finalnie Paweł nie zdecydował się na zaproszenie dziewczyny do domu, mimo że w pierwszym odcinku był pod jej wielkim wrażeniem - choć tylko za sprawą listu i nagrania. Jego zadanie (panie musiały namalować swoje wyobrażenie o życiu z nim na wsi) sprawiło, że odrzucił kandydatkę: Za dużo nas różni, ale bardzo Cię lubię i podziwiam - powiedział przy pożegnaniu dziewczyny. Wcześniej okazało się, że dziewczyna nie jest jeszcze pewna co do założenia rodziny i dzieci: Paweł ma duże oczekiwania co do rodziny, a we mnie nie jest to jeszcze oczywiste - powiedziała Sandra. Ostatecznie Paweł zaprosił do domu Martę, Agnieszkę i Natalię. Faworytką jest zdecydowanie Marta. Rolnika rozczulił obraz namalowany przez dziewczynę - gromadka dzieci, psy oraz dom. Paweł poczuł, że zdecydowanie nadają na tych samych falach i co do niej nie miał żadnej wątpliwości, że chce ją widzieć u siebie na gospodarstwie. Czy Paweł podjął dobrą decyzję?